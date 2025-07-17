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Peru'nun Bağımsızlık Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Peru'nun Bağımsızlık Günü vesilesiyle Ankara'da düzenlenen resepsiyon, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:10
Peru'nun Bağımsızlık Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı

Peru’nun Bağımsızlık Günü Resepsiyonu Ankara’da Gerçekleşti

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği, ülkesinin Bağımsızlık Günü dolayısıyla etkileyici bir resepsiyon düzenledi. Elçilik konutunda gerçekleşen etkinliğe, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, çeşitli diplomatik misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Resepsiyona Duygusal Açılış

Resepsiyon, Türkiye'nin İstiklal Marşı ve Peru milli marşının okunmasıyla başladı. Büyükelçi De las Casas Diaz, katılımcılara yaptığı açılış konuşmasında ülkesinin bağımsızlığının yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirerek, konuklara teşekkür etti.

Diplomatik İlişkilerin Büyüsü

Bu anlamlı etkinlikte, Peru ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümü de kutlandı. De las Casas Diaz, "Bu etkinlik, iki ülke arasındaki uzun dostluğun bir kutlamasıdır" ifadesini kullandı ve iki ülkenin farklı alanlarda işbirliğini pekiştirdiğine dikkat çekti.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son dönemde %30 oranında bir artış gösterdiğini belirtirken, bu potansiyelin çok daha büyük olduğunu vurguladı. "Bu potansiyeli tam anlamıyla keşfetmeliyiz" dedi.

Kültürel Mirasın Önemi

İki ülke arasında kültürel mirasın korunması, geri kazanımı ve iadesi konularında kurulan işbirliğine de değinen De las Casas Diaz, Türkiye’nin mayıs ayında Moche kültürüne ait tarihi bir kolyeyi Peru'ya iade etmesinin önemini hatırlattı. Bu girişimi, dostluk ve işbirliğinin somut örneklerinden biri olarak değerlendirdi.

2024 İkinci Yüzde Daha Fazlası

Büyükelçi Balkan, Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 1950 yılına dayandığını belirterek, Güney Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerin ivme kazandığını vurguladı. "Bölgeyle ilişkilerimizi derinleştirmeye kararlıyız. Peru mutlaka keşfedilmesi gereken eşsiz bir kültüre sahip" dedi.

İkili ticaret hacminin 2024’te yaklaşık 575 milyon dolar olmasının umut verici olduğunu, ancak daha büyük bir potansiyel bulunduğunu ifade eden Balkan, çeşitli anlaşmalarla bu potansiyeli katlayabileceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte Renkli Anlar

Konuşmaların ardından piyano resitali sunuldu ve davetlilere Peru’nun geleneksel yemeklerinden ikram edildi. Bu etkinlik, iki ülke arasındaki dostluğu ve kültürel bağları daha da pekiştirerek unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Peru'nun Bağımsızlık Günü vesilesiyle resepsiyon...

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Peru'nun Bağımsızlık Günü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi. Elçilik konutunda yapılan resepsiyona, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz (sağda), Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, programda konuşma yaptı.

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Peru'nun Bağımsızlık Günü vesilesiyle resepsiyon...

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Peru'nun Bağımsızlık Günü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi. Elçilik konutunda yapılan resepsiyona, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz (sağda), Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto De Las Casas Diaz, programda konuşma yaptı.

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