Pınarbaşı’da Alacak Kavgası: Ağabeyini Vuran Sanık Yeniden Hakim Karşısında

Duruşma ve istinaf kararının etkisi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle karşılaştığı ağabeyi B.K.’yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık A.K., istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı.

Davanın görüldüğü Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.K. ve taraf avukatları katıldı.

Tanık ifadeleri ve sanığın savunması

En küçük kardeş K.K. tanık olarak dinlendi. K.K., köyde yaşadığı ve askeri personel olduğu belirtilen ağabeyi A.K.’nin aileye destek olmak için değişik dönemlerde para ve araç verdiğini, A.K. alacağını istediğinde diğer ağabeyi B.K.’nın borcunu ödemediğini ve hakaret ettiğini anlattı.

Sanık A.K. mahkemede yaptığı savunmada, öldürme kastı ile hareket etmediğini, B.K.’nın yolunu kestiğini ve kendisinin korkutmak amacıyla ateş ettiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme kararı

Savcılık makamı duruşmada tutukluluğun devamını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

