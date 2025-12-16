DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,24%
ALTIN
5.908,91 -0,03%
BITCOIN
3.747.084,46 -2,2%

Pınarbaşı’da Alacak Kavgası: Ağabeyini Vuran Sanık Yeniden Hakim Karşısında

Kayseri Pınarbaşı'da alacak verecek kavgasında ağabeyini silahla yaralayan A.K., istinafın bozma kararının ardından 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:43
Pınarbaşı’da Alacak Kavgası: Ağabeyini Vuran Sanık Yeniden Hakim Karşısında

Pınarbaşı’da Alacak Kavgası: Ağabeyini Vuran Sanık Yeniden Hakim Karşısında

Duruşma ve istinaf kararının etkisi

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle karşılaştığı ağabeyi B.K.’yı silahla yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık A.K., istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı.

Davanın görüldüğü Kayseri Adalet Sarayı 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.K. ve taraf avukatları katıldı.

Tanık ifadeleri ve sanığın savunması

En küçük kardeş K.K. tanık olarak dinlendi. K.K., köyde yaşadığı ve askeri personel olduğu belirtilen ağabeyi A.K.’nin aileye destek olmak için değişik dönemlerde para ve araç verdiğini, A.K. alacağını istediğinde diğer ağabeyi B.K.’nın borcunu ödemediğini ve hakaret ettiğini anlattı.

Sanık A.K. mahkemede yaptığı savunmada, öldürme kastı ile hareket etmediğini, B.K.’nın yolunu kestiğini ve kendisinin korkutmak amacıyla ateş ettiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme kararı

Savcılık makamı duruşmada tutukluluğun devamını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAYSERİ’NİN PINARBAŞI İLÇESİNDE ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN KARDEŞİNİ SİLAHLA YARALADIĞI...

KAYSERİ’NİN PINARBAŞI İLÇESİNDE ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN KARDEŞİNİ SİLAHLA YARALADIĞI OLAYLA İLGİLİ OLARAK İSTİNAF MAHKEMESİNİN BOZMA KARARININ ARDINDAN SANIK BİR KEZ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Yakalandı
2
Bursa'da Her Ayın 16'sı 'Bursa Spor Günü': Öğrenciler Formayla Okula Gidecek
3
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu
4
AB Doğu Kanadı Zirvesi Helsinki'de: Rusya 'Bir Numara Tehdit' İlan Edildi
5
Kayseri'de 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL ceza
6
Afyonkarahisar'da Avda Yanlışlıkla Arkadaşını Vuran Bekçi: 1 Ölü
7
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi