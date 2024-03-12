PKK/KCK Üyeliğinden Aranan 17 Şüpheli İçin Gerçekleştirilen Eş Zamanlı Operasyonlarda 10 Kişi Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 17 şüpheli için İstanbul, Gaziantep ve Ağrı'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanırken, yurtdışında olduğu tespit edilen 3 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldı. Geriye kalan şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bu operasyonla birlikte, PKK/KCK terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerinin mücadelesi ve yürütülen soruşturmaların etkin bir şekilde devam ettiği vurgulanmış oldu.