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PKK/KCK'ya Yönelik Operasyonda Terörist Barı Iusubov Yakalandı

MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında yer alan Barı Iusubov ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:07
PKK/KCK'ya Yönelik Operasyonda Terörist Barı Iusubov Yakalandı

Barı Iusubov'un Yakalanması

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyon neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında aktif rol oynayan Barı Iusubov yakalandı.

İstihbarat Bilgileri

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Iusubov'un Rusya, Kazakistan ve Ermenistan'da örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda propaganda faaliyetleri yürüttüğü tespit edilmiştir. Örgütün üst düzey üyeleriyle de yakın temasları olduğu belirlenen Iusubov'un çeşitli eylemlerde yer aldığı anlaşılmıştır.

Takip Süreci ve Tutuklama

2020 yılından bu yana MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, gerçekleştirilen ortak operasyonla Türkiye içerisinde yakalanmıştır. Operasyon sonrasında adli makamlara sevk edilen Iusubov, tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.

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