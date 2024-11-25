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PKK/YPG Teröristleri Bab'da SMO Hatlarına Sızma Girişiminde Bulundu

Bab'da PKK/YPG'li teröristler, SMO hatlarına sızma girişiminde bulundu. Çatışmada 11 SMO unsuru hayatını kaybetti, 8'i yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 11:37
PKK/YPG Teröristleri Bab'da SMO Hatlarına Sızma Girişiminde Bulundu

PKK/YPG Teröristlerinin Sızma Girişimi

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep ilinin Münbiç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG üyeleri, Bab ilçesindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu.

Çatışmanın Detayları

Edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler gece saatlerinde Münbiç'ten güvenli bölgelerden SMO'nun nöbet tutan unsurlarıyla çatışmaya girdi. Bab ilçesinin doğusundaki Acemi bölgesinde çıkan çatışmada, 11 SMO unsuru hayatını kaybederken, 8'i yaralandı.

Söz konusu sızma girişimi güvenlik güçleri tarafından püskürtülürken, PKK/YPG'li teröristler geri çekilmek zorunda kaldı. Sırasında, teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgeye karadan karaya atış yapılan silahlarla da saldırıda bulundu.

SMO'nun Yanıtı

SMO, terör örgütünün mevzilerine yanıt olarak Grad füzeleriyle karşılık verdi. Terör örgütü PKK/YPG'nin, 2016'dan beri işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinden SMO cephe hatlarına düzenli aralıklarla sızma girişimlerinde bulunduğu biliniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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