Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Polonez Fabrikasında İşten Çıkarma Vakası: Çalışma Bakanlığı'ndan Açıklama

Polonez fabrikasında sendikal baskı nedeniyle 145 işçi işten çıkarıldı, Bakanlık cezayı ve yaptırımları açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 15:51
Polonez Fabrikasında İşten Çıkarma Vakası: Çalışma Bakanlığı'ndan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Polonez Fabrikasında İşten Çıkarma Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren Polonez Fabrikası'nda yaşanan işten çıkarmalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. 145 işçinin sendikal örgütlenme çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarıldığı bildirildi.

İdari Para Ceza Miktarı Açıklandı

Bakanlık, işveren aleyhine toplam 2 milyon 9 bin 560 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bu ceza, firma ile ilgili yapılan teftiş sonuçlarına dayanmaktadır.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çatalca'da bulunan firma ile ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporda, sendikal baskı nedeniyle iş akitleri sona erdirilen 141 işçi için toplamda 1 milyon 211 bin 190 lira idari ceza kesilmesi talep edildi.

Hukuka Aykırı Sendikal Faaliyet Engellemesi İddiası

Sendika üyesi işçilerin işten çıkarılması sonucu iş yerinde hukuka aykırı bir durum oluştuğu belirtiliyor. Bu nedenle, işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık, emek, sendikal örgütlenme ve çalışanların haklarının korunmasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!