Polonez Fabrikasında İşten Çıkarma Vakası: Çalışma Bakanlığı'ndan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Polonez Fabrikasında İşten Çıkarma Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İstanbul'da faaliyet gösteren Polonez Fabrikası'nda yaşanan işten çıkarmalarla ilgili olarak bir açıklama yaptı. 145 işçinin sendikal örgütlenme çalışmalarına katıldıkları gerekçesiyle işten çıkarıldığı bildirildi.

İdari Para Ceza Miktarı Açıklandı

Bakanlık, işveren aleyhine toplam 2 milyon 9 bin 560 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bu ceza, firma ile ilgili yapılan teftiş sonuçlarına dayanmaktadır.

Ayrıca, Bakanlığa bağlı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Çatalca'da bulunan firma ile ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporda, sendikal baskı nedeniyle iş akitleri sona erdirilen 141 işçi için toplamda 1 milyon 211 bin 190 lira idari ceza kesilmesi talep edildi.

Hukuka Aykırı Sendikal Faaliyet Engellemesi İddiası

Sendika üyesi işçilerin işten çıkarılması sonucu iş yerinde hukuka aykırı bir durum oluştuğu belirtiliyor. Bu nedenle, işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık, emek, sendikal örgütlenme ve çalışanların haklarının korunmasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.