DOLAR
37,88 0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.798,49 0,3%
BITCOIN
3.223.945,13 -3,17%

Polonya'nın Bütçe Açığı Savunma Harcamaları Nedeniyle Artıyor

Polonya'nın bütçe açığı, 2023'te %5,3 iken 2024'te %6,6'ya yükseldi; artan savunma harcamaları etkili oldu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 19:10
Polonya'nın Bütçe Açığı Savunma Harcamaları Nedeniyle Artıyor

Polonya'nın Bütçe Açığı Savunma Harcamaları Nedeniyle Artıyor

Polonya'nın kamu bütçe açığı, artan savunma harcamaları nedeniyle büyüme göstermeye devam ediyor. Polonya İstatistik Dairesinin (GUS) öncü verilerine göre, 2023'te %5,3 olan bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı, 2024'te %6,6'ya yükseldi.

Savunma Yatırımları ve Ekonomik Endişeler

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürmesi, Polonya'da savunmaya daha fazla yatırım yapılmasına sebep olan endişeleri artırıyor. Polonya, GSYH'sinin %4,7'si ile NATO'nun en büyük savunma harcaması yapan ülkesi konumunu sürdürüyor. Varşova'nın jetler, roketler ve tanklar gibi askeri varlıklar için milyarlarca avro harcaması dikkat çekiyor.

Geçmiş Yıllara Dönük Karşılaştırmalar

Ülkenin bütçe açığı, 2021'de GSYH'sinin %1,7'sine denk gelirken, bu oran 2022'de %3,4'e yükselmişti. 2023'te Polonya'nın kamu borcu, GSYH'sinin %49,5'ine, geçen yıl ise %55,3'üne ulaştı.

Maliye Bakanı'nın Açıklamaları

Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, X hesabından yaptığı açıklamada, "savunmanın güçlendirilmesi için yapılan harcamaların artırılmasının," düşük KDV gelirleri ve sel felakati nedeniyle daha fazla harcama yapılmasının, geçen yılki daha fazla bütçe açığının temel nedenleri olduğunu ifade etti.

Bütçe Hedefleri

Polonya hükümeti, bütçe açığının bu yıl GSYH'nin %5,5'ine denk gelmesini hedefliyor. Ancak, bu rakam Avrupa Birliği'nin (%3) belirlediği bütçe açığı hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. Bu durum, Polonya'nın ekonomik politikaları üzerinde daha fazla tartışma yaratabilir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Savcılığı'ndan 'Boykot' Söylemlerine Soruşturma
2
Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
3
Marine Le Pen'in Temyiz Kararı 2026'da Açıklanacak
4
Manisa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı
5
Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Dezenformasyon Uyarısı
7
Tom Barrack'tan Türkiye'nin Stratejik Rolüne Vurgu: 'NATO'ya Katkıları Saymakla Bitmez'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!