Polonya'nın Bütçe Açığı Savunma Harcamaları Nedeniyle Artıyor

Polonya'nın kamu bütçe açığı, artan savunma harcamaları nedeniyle büyüme göstermeye devam ediyor. Polonya İstatistik Dairesinin (GUS) öncü verilerine göre, 2023'te %5,3 olan bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı, 2024'te %6,6'ya yükseldi.

Savunma Yatırımları ve Ekonomik Endişeler

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürmesi, Polonya'da savunmaya daha fazla yatırım yapılmasına sebep olan endişeleri artırıyor. Polonya, GSYH'sinin %4,7'si ile NATO'nun en büyük savunma harcaması yapan ülkesi konumunu sürdürüyor. Varşova'nın jetler, roketler ve tanklar gibi askeri varlıklar için milyarlarca avro harcaması dikkat çekiyor.

Geçmiş Yıllara Dönük Karşılaştırmalar

Ülkenin bütçe açığı, 2021'de GSYH'sinin %1,7'sine denk gelirken, bu oran 2022'de %3,4'e yükselmişti. 2023'te Polonya'nın kamu borcu, GSYH'sinin %49,5'ine, geçen yıl ise %55,3'üne ulaştı.

Maliye Bakanı'nın Açıklamaları

Polonya Maliye Bakanı Andrzej Domanski, X hesabından yaptığı açıklamada, "savunmanın güçlendirilmesi için yapılan harcamaların artırılmasının," düşük KDV gelirleri ve sel felakati nedeniyle daha fazla harcama yapılmasının, geçen yılki daha fazla bütçe açığının temel nedenleri olduğunu ifade etti.

Bütçe Hedefleri

Polonya hükümeti, bütçe açığının bu yıl GSYH'nin %5,5'ine denk gelmesini hedefliyor. Ancak, bu rakam Avrupa Birliği'nin (%3) belirlediği bütçe açığı hedefinin oldukça üzerinde bulunuyor. Bu durum, Polonya'nın ekonomik politikaları üzerinde daha fazla tartışma yaratabilir.