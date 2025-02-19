Polonya, Ukrayna'ya Asker Gönderme Planı Olmadığını Açıkladı

Polonya, Ukrayna'ya Asker Gönderme Planı Olmadığını Duyurdu

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, ülkesinin Ukrayna'ya asker gönderme planı bulunmadığını açıkladı. Polonya merkezli TOK FM'e verdiği röportajda Tomczyk, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Lojistik ve Eğitim Desteği Vurgusu

Tomczyk, Polonya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini belirtirken, ülkesinin lojistik ve eğitim desteği gibi konularda yer almayı arzu ettiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların yüzde 95'inin Polonya üzerinden gittiğine dikkat çekti.

Tomczyk, ABD'nin Polonya'nın sağlam bir müttefiki olduğunu da dile getirerek, uluslararası ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

ABD'nin Polonya ile İlişkileri

Öte yandan, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, önceki gün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile başkent Varşova'da bir araya geldi. Bu görüşme, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerini daha da güçlendirme amacını taşıyor.