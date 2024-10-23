Polonyalı Sanatçının Gazze İçin 8 Saatlik Performansı

Polonyalı Sanatçı Igor Dobrowolski'nin Etkileyici Performansı

Polonyalı sanatçı Igor Dobrowolski, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen Gazze saldırılarına dikkat çekmek amacıyla 8 saat süren iki aşamalı bir performans sergiledi. Bu etkileyici etkinlik, Varşova'da yer alan sanat galerisi önünde gerçekleştirildi.

Sanat ve Siyaset Bir Arada

Dobrowolski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Filistin halkının çektiği acıları görünür kılmayı amaçladı. Performansında, renkli çöp poşetleriyle dolu ve üzerinde gülen emoji figürünün yer aldığı çöp konteynerinin önünde, elleri ve gözleri bağlı olarak diz çökerek yaklaşık 7 saat durdu.

Yürüyüşle Mesajını Güçlendirdi

Bu sürenin ardından, takipçileriyle birlikte elleri ve gözleri bağlı bir şekilde kentte yürüyüşe geçti. Yürüyüşü boyunca McDonald's ve Starbucks gibi markaların önünde durarak, elinde emoji figürüyle performansını sürdürdü. Bu anlar, sanat galerisindeki ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Performansın Anlamı

Dobrowolski, bu performansıyla "dünyanın sözde en ahlaklı ordusu tarafından tutulan, işkence gören bir mahkumu" tasvir etti. Videoda, etkinliğin, "renklerle dolu ama diğerlerinin farklılıklarına kayıtsız kalan gerçeklikle yüzleşme" niteliğine vurgu yapıldı.

Bu performansın amacı ise, özellikle Filistin'deki acıların göz ardı edildiği bir bağlamda, dünyanın soykırım ve insanlık trajedisinden ne denli çabuk gözlerini çevirdiğini sergilemekti.

Igor Dobrowolski'nin "Sempati İfadeleri" adlı eserinin 16 Kasım'a kadar sergileneceği belirtiliyor.