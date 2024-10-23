DOLAR
34,22 -0,04%
EURO
36,98 0,07%
ALTIN
3.035,18 -0,36%
BITCOIN
2.270.873,54 1,76%

Polonyalı Sanatçının Gazze İçin 8 Saatlik Performansı

Igor Dobrowolski, Gazze'deki duruma dikkat çekmek için Varşova'da uzun bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 11:46
Polonyalı Sanatçının Gazze İçin 8 Saatlik Performansı

Polonyalı Sanatçı Igor Dobrowolski'nin Etkileyici Performansı

Polonyalı sanatçı Igor Dobrowolski, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen Gazze saldırılarına dikkat çekmek amacıyla 8 saat süren iki aşamalı bir performans sergiledi. Bu etkileyici etkinlik, Varşova'da yer alan sanat galerisi önünde gerçekleştirildi.

Sanat ve Siyaset Bir Arada

Dobrowolski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Filistin halkının çektiği acıları görünür kılmayı amaçladı. Performansında, renkli çöp poşetleriyle dolu ve üzerinde gülen emoji figürünün yer aldığı çöp konteynerinin önünde, elleri ve gözleri bağlı olarak diz çökerek yaklaşık 7 saat durdu.

Yürüyüşle Mesajını Güçlendirdi

Bu sürenin ardından, takipçileriyle birlikte elleri ve gözleri bağlı bir şekilde kentte yürüyüşe geçti. Yürüyüşü boyunca McDonald's ve Starbucks gibi markaların önünde durarak, elinde emoji figürüyle performansını sürdürdü. Bu anlar, sanat galerisindeki ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.

Performansın Anlamı

Dobrowolski, bu performansıyla "dünyanın sözde en ahlaklı ordusu tarafından tutulan, işkence gören bir mahkumu" tasvir etti. Videoda, etkinliğin, "renklerle dolu ama diğerlerinin farklılıklarına kayıtsız kalan gerçeklikle yüzleşme" niteliğine vurgu yapıldı.

Bu performansın amacı ise, özellikle Filistin'deki acıların göz ardı edildiği bir bağlamda, dünyanın soykırım ve insanlık trajedisinden ne denli çabuk gözlerini çevirdiğini sergilemekti.

Igor Dobrowolski'nin "Sempati İfadeleri" adlı eserinin 16 Kasım'a kadar sergileneceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
2
Boeing'in İletişim Uydusu Yörüngede Parçalandı
3
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
Saraybosna, National Geographic'in 2025'te Ziyaret Edilecek Yerler Arasında "Dünyanın En İyisi" Seçildi
5
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısında İki BM Çalışanı Hayatını Kaybetti
6
Çorlu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Japonya'daki Havalimanında Tarihi Bomba Patlaması

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı