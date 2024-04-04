Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

POMEM için başvurular başladı: 7 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), 7 bin 500 öğrenci alacağını ve alımlar için başvuruların başladığını duyurdu. POMEM, lisans mezunu olan 6 bin erkek ve 1.500 kadın alacak.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 12:15
POMEM için başvurular başladı: 7 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için alım başvuruları başlatıldı. 6 bini erkek, 1500’ü ise kadın olan lisans mezunlarından toplam 7 bin 500 kişi alınacak. Bugün başlayan başvuruların son tarihi ise 14 Nisan olarak belirlendi.

POMEM’e başvurmak için 2022 ya da 2023 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almak gerekiyor. Ayrıca adaylardan, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nde yer alan şartlarında karşılanması bekleniyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sitesi olan "http://www.pa.edu.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası promosyonu arşa çıkardı! Rakamı gören emekli başvuruya koşacak!

İş Bankası promosyonu arşa çıkardı! Rakamı gören emekli başvuruya koşacak!

Tapusu olan 81 ildeki vatandaşlar dikkat! Son gün 31 Mayıs!

Tapusu olan 81 ildeki vatandaşlar dikkat! Son gün 31 Mayıs!

Artı ödeme yapmak istemeyen emekli dikkat! Her sene ödediğini o parayı artık ödemeyeceksiniz

Artı ödeme yapmak istemeyen emekli dikkat! Her sene ödediğini o parayı artık ödemeyeceksiniz

Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!

Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
CHP'nin sevinci kursağında kaldı: Seçim iptal edildi!
6
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
7
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

PTT'den emekli maaşı alanlar aman dikkat! O uygulamanın fişi çekildi!

Bakan açıkladı: EYT'yi kıl payı kaçıranları kahredecek gelişme

Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!

Büyük promosyon hamlesi! SGK yükseltebilirsiniz dedi o banka 18.000 TL ile atağa geçti

Emekliye bayram piyangosu çıktı! Başvuru yok 6000 TL hesaplara o tarihte yatacak

Bayram çikolatası ve şekerleri BİM'de 37.5 TL'ye sizi bekliyor! İşte en ucuz bayram şekeri fiyatları

4A 4B emeklisine zil takıp oynatacak sürpriz ödeme! 14 Nisan'a kadar hesaplarda

Emekliyi tir tir titretecek açıklama geldi! En düşük emekli maaşına zam filan yok

İş Bankası promosyonu arşa çıkardı! Rakamı gören emekli başvuruya koşacak!

Artı ödeme yapmak istemeyen emekli dikkat! Her sene ödediğini o parayı artık ödemeyeceksiniz

Fiat Egea'da çıldırtan kampanya! Nisan ayına özel fiyatı şakkadanak düştü

Tapusu olan 81 ildeki vatandaşlar dikkat! Son gün 31 Mayıs!