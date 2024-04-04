POMEM için başvurular başladı: 7 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için alım başvuruları başlatıldı. 6 bini erkek, 1500’ü ise kadın olan lisans mezunlarından toplam 7 bin 500 kişi alınacak. Bugün başlayan başvuruların son tarihi ise 14 Nisan olarak belirlendi.

POMEM’e başvurmak için 2022 ya da 2023 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) P3 puan türünde en az 60 puan almak gerekiyor. Ayrıca adaylardan, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği’nde yer alan şartlarında karşılanması bekleniyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi sitesi olan "http://www.pa.edu.tr adresinden işlemlerini gerçekleştirebilir.