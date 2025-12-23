DOLAR
Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli: Sinir Kesileri Tamir Edilebilir

Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, erken tanı ve doğru tedaviyle çoğu sinir yaralanmasının onarılabildiğini, istisnaların ateşli silah ve kökten kopmalar olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 11:48
Erken Tanı ve Doğru Tedavi Hayat Kurtarıyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Nazım Karalezli, sinir kesilerinde erken tanı ve doğru tedavinin büyük önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Karalezli, bazı ateşli silah yaralanmaları ve boyundaki sinir köklerinde sinirlerin tamamen ayrıldığı kopmalar dışında çoğu sinir yaralanmasının tedavi edilebildiğini vurguladı.

Hangi Vakalar İstisna?

Her vakanın tedavi edilemeyeceğini belirten Prof. Dr. Karalezli, bazı ateşli silah yaralanmalarına bağlı ağır hasarlar ile omurgada sinirlerin kökünden koparak ayrıldığı durumların istisna olduğunu aktardı. Bu tür ağır yaralanmalar dışında zamanında yapılan müdahalelerin başarı şansı olduğunu ifade etti.

Sinir Tipleri ve Fonksiyon Kaybı

Karalezli sinirleri üç gruba ayırdı: duyu sinirleri (sadece duyu), motor sinirler (kaslara uyarı gönderir) ve miks sinirler (her iki işlevi birden taşır). Duyu sinirleri kesildiğinde sadece duyu kaybı olurken, kasa giden motor sinirler kesildiğinde ilgili kas çalışamaz. Örneğin kol kemiği kırılınca radial sinirin zedelenmesi halinde kişi el bileğini ve parmaklarını yukarı kaldıramaz.

Kas Atrofisi ve Zaman Faktörü

Vücut kaslarının uyarı almadığında erimeye başladığını belirten Karalezli, zamanla kas dokusunun yerini yağ dokusuna bırakacağını söyledi. Bu değişimin kişisel farklılıklar gösterebileceğini ancak ortalama 1 yıl olduğunu ifade etti. Bu nedenle duyu sinirleri uzun süre sonra bile onarılmaya çalışılabilecekken, kasa giden motor sinirlerde 1 yıldan sonra tamir edilse bile kas dokusunun yağ dokusuna dönüşmesi nedeniyle tedaviye yanıt alınamayabilir.

Tanı Yöntemleri ve Çocuklarda Brakial Pleksus

Tanıda spesifik bir kan testi bulunmadığını belirten Karalezli, EMG ve ultrasonun en çok kullanılan yöntemler olduğunu, MR ın da faydalı olabileceğini söyledi. En önemli tanı aracının ise iyi yapılmış uzman muayenesi olduğuna dikkat çekti. Çocuklarda doğum sırasında meydana gelen boyundan kola giden sinirlerin yaralanması yani brakial pleksus lezyonlarının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu durumun doğum sırasında gerilme veya kopma ile ortaya çıkabildiğini ve %90 ihtimalle iyileşme görüldüğünü fakat uzman takibi ve muayenesinin zorunlu olduğunu vurguladı. Brakial pleksus lezyonu olan bir çocuğun diğer doğumunda sezaryen seçiminin riski azaltma açısından önemli olduğunu belirtti.

Tedavi Yöntemleri

Karalezliye göre sinir tedavileri kabaca üçe ayrılır: uç uca dikilerek tamir, araya alınan sinir parçası ile gref (yama) yapılarak tamir ve sinir transferi. Bu girişimlerin tamamı mikroskop veya özel gözlükler kullanılarak gerçekleştirilir. Bazı durumlarda sinir tamiri mümkün olmadığında ise kas transferi (nakli) ile kola veya bacağa hareket kazandırılmaya çalışılır.

