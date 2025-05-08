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Prof. Dr. Sarı: Marmara Denizi Müsilaj ve Kirliliğe Karşı Acil Önlem Almalı

Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa dair acil çözüm önerileri sundu ve kirlilik yükünün azaltılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:01
Prof. Dr. Sarı: Marmara Denizi Müsilaj ve Kirliliğe Karşı Acil Önlem Almalı

Prof. Dr. Sarı'dan Müsilaj Uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde görülen müsilajla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Sarı, "Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltmak zorundayız. Bir litre atığı bile arıtmadan Marmara Denizi'ne deşarj etmemeliyiz. Marmara taşıyacağı kadar yükü aldı, daha fazlasına tahammülü yok," dedi.

Müsilajın Zararları

Sarı, müsilajın deniz ekosistemine ciddi zararlar verdiğini belirterek, "Müsilaj, denizin dibindeki pinaları, midyeleri, istiridyeleri, mercanları öldürüyor. Üzerlerini battaniye gibi örtüyor. Deniz çayırlarının üzerini kapladı ve fotosentez yapmasını engelliyor. Oksijen üreten, bize nefes olan deniz çayırları, müsilaj yüzünden zarar görüyor," şeklinde konuştu.

Turizmin Etkilenmesi

6 aydır balıkçılık faaliyetlerinin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Sarı, müsilajın yüzeye çıkmasıyla birlikte turizmin de etkileneceğini kaydetti. Sarı, "Şimdi yüzeye çıkmaya başlamasıyla turizm etkilenmeye başlayacak," dedi.

Acil Önlemler Çağrısı

Sarı, Marmara Denizi'nin temiz tutulması gerektiğinin altını çizerek, "Müsilajla kaplı yerleri görenlerin denize girmekten kaygı duyacağını" belirtti. Ayrıca, 2021 yılında hayata geçirilen Marmara Denizi Eylem Planı'nın önemine vurgu yaptı. Sarı, "Acilen bu plana geri dönmemiz lazım. Hiç vakit kaybetmeden tedbir almamız gerekiyor. Şimdi müsilaj yüzeye çıktığı andan itibaren vatandaşlar yoğun şekilde 'Denize girebilir miyiz?', 'Balık yiyebilir miyiz?' diye sormaya başlayacak," ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Sahildeki müsilaj...

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Sahildeki müsilaj...

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj görüldü. Sahildeki müsilaj nedeniyle su yüzeyinde köpüksü tabaka oluştu.

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