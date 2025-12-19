Propolise Dikkat: Arı Ürünlerine Alerjisi Olanlara Uyarı

Uzman uyarısı

Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehmet Refik Sezgin, propolisin ağız ve cilt sağlığına katkıları bulunduğunu ancak bilinçsiz kullanıldığında alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Propolisin faydaları

Sezgin, propolisin doğanın güçlü arı ürünlerinden biri olduğunu ve sağlık için kullanım alanlarıyla ilgili çok sayıda klinik çalışma bulunduğunu söyledi. Propolisin özellikle ağız içi yaralar, aftlar ve mukozal problemler üzerinde etkili olduğunu, ağız içindeki mikrobiyal dengeyi düzenlemeye yardımcı olduğunu aktardı.

Uzman, çocukluk çağında plak oluşumunu azaltabildiğine dair veriler bulunduğunu ve uçuk tedavisinde lezyonun iyileşmesi, ağrının hafifletilmesi ve kabuklanmanın azaltılması açısından destekleyici olarak kullanılabildiğini ifade etti.

Kullanımda uzman kontrolü şart

Sezgin, propolis kullanımının mutlaka uzman görüşü ile olması gerektiğini vurguladı ve ağız sağlığı için kullanımlarda diş hekimi, çocuklarda ise pediatrist kontrolünün şart olduğunu belirtti.

Alerji uyarısı

Uzman, propolisin herkese uygun olmadığını belirterek dermatoloji rehberlerinde arı ürünlerinin uyarıcı olarak yer aldığını hatırlattı. "Herhangi bir arı ürününe alerjisi olan kişilerde propolis de ciddi reaksiyonlara yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Sezgin, cilt ve dermokozmetik alanlarda propolisin erken evre sivilcelerde antibakteriyel özelliği nedeniyle sınırlı kullanım alanı bulunduğunu, ancak "Ben bunu sürdüm cildimi yeniledim" iddiasının doğru olmadığını belirtti. Alerjik cilt reaksiyonu olanlarda alerjen bölgeye sürüldüğünde reaksiyonların artabileceğine dair veriler olduğunu söyledi.

Son olarak Sezgin, bala ve diğer arı ürünlerine hassasiyeti olan kişilerin propolisten uzak durması gerektiğini ve bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini yineledi.

BESLENME VE DİYET UZMANI SEZGİN