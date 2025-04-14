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PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

PTT AŞ'nin GSM operatörü PTTCell, Nisan ayına özel kampanyası ile faturaları yüzde 50 düşürüyor. Kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 14.04.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:01
PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

PTT AŞ'den Dev İndirim Fırsatı

Türkiye'nin köklü kuruluşu PTT AŞ'nin GSM operatörü Pttcell, Nisan ayına özel başlattığı kampanya ile hat değiştirme işlemlerinin artmasını bekliyor. Bu kampanya sayesinde, kullanıcılar oldukça avantajlı fırsatlarla tanışacaklar.

Yeni Abonelere Özel Fırsatlar

Yeni hat almayı düşünen veya mevcut hattını Pttcell'e taşımayı planlayanlar için düzenlenen kampanya, ücretsiz WhatsApp kullanımı ve tarife indirimleri gibi birçok avantaj sunuyor.

Nisan Ayı Kampanyası Detayları

PTT AŞ, Pttcell'e yeni abone olacak veya numarasını taşıyacak müşterilerine yönelik hazırladığı fırsatlarla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında, özellikle faturalı hat kullanıcılarına yönelik dev indirimler mevcut. Yeni Pttcell aboneleri, normalde çok daha yüksek fiyatlarla sunulan dakika, SMS ve internet paketlerine inanılmaz uygun fiyatlarla sahip olabilecekler.

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

İnanılmaz Fiyatlar!

Kampanya kapsamında, normalde 200 TL olan "Her Yerde 1 GB + 500 DK + 100 SMS" tarifesi, sadece 90 TL'ye sunuluyor. Daha fazla internet ve konuşma ihtiyacı olanlar için birbirinden cazip seçenekler mevcut:

  • 5 GB internet, 1000 dakika ve 100 SMS: 270 TL yerine 122 TL
  • 10 GB internet, aynı dakika ve SMS miktarıyla: 350 TL yerine 158 TL
  • 20 GB internetli paket: 450 TL yerine 203 TL
  • 30 GB internet: 550 TL yerine sadece 248 TL

Bu fırsatlar, PTTCell ile yeni bir abonelik almayı düşünen kullanıcılar için kaçırılmayacak bir olanak sunuyor. Detaylar için Pttcell’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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