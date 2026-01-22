Pursaklar'da Zabıta Sahada: Denetimler Aralıksız

Pursaklar'da zabıta denetimleri aralıksız sürüyor

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde saha çalışmalarıyla denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekiplerin hedefi, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamasını temin etmek.

İlçe genelinde pazar yerleri, marketler ve fırınlarda hijyen, fiyat etiketi ve ruhsat denetimleri titizlikle yürütülüyor. Ayrıca kaldırım işgalleri, çevre kirliliği ve metruk yapılar hakkında gelen şikayetlere anında müdahale ediliyor.

Pursaklar Belediyesi, huzur ve düzenin korunması amacıyla zabıta denetimlerinin devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve tespit ettikleri olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in açıklaması

"Zabıta ekiplerimiz, Pursaklar’da huzurun ve düzenin teminatıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu bizim önceliğimizdir. İlçemizin her köşesinde günün her saatinde görev yapan ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Pursaklar’da kurallara uyan, düzenli ve güvenli bir ilçe anlayışını hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE HUZUR, DÜZEN VE KAMU SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.