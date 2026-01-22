Pursaklar'da Zabıta Sahada: Denetimler Aralıksız

Pursaklar Belediyesi zabıta ekipleri; pazar, market ve fırınlarda hijyen, etiket ve ruhsat denetimleri yapıyor, kaldırım işgallerine anında müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:37
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:37
Pursaklar'da Zabıta Sahada: Denetimler Aralıksız

Pursaklar'da zabıta denetimleri aralıksız sürüyor

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde saha çalışmalarıyla denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekiplerin hedefi, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamasını temin etmek.

İlçe genelinde pazar yerleri, marketler ve fırınlarda hijyen, fiyat etiketi ve ruhsat denetimleri titizlikle yürütülüyor. Ayrıca kaldırım işgalleri, çevre kirliliği ve metruk yapılar hakkında gelen şikayetlere anında müdahale ediliyor.

Pursaklar Belediyesi, huzur ve düzenin korunması amacıyla zabıta denetimlerinin devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve tespit ettikleri olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in açıklaması

"Zabıta ekiplerimiz, Pursaklar’da huzurun ve düzenin teminatıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu bizim önceliğimizdir. İlçemizin her köşesinde günün her saatinde görev yapan ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Pursaklar’da kurallara uyan, düzenli ve güvenli bir ilçe anlayışını hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE HUZUR, DÜZEN VE KAMU SAĞLIĞI İÇİN...

PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE HUZUR, DÜZEN VE KAMU SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYOR.

PURSAKLAR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDE HUZUR, DÜZEN VE KAMU SAĞLIĞI İÇİN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor
2
Cıngı Mecliste: Bina Görevlilerinin Promosyon ve Çalışma Hakları
3
Bozdoğan'da Kızıltepe Sosyal Tesisi Yenilendi
4
Süper Grip (H3N2) Uyarısı: Çocuklarda Nefes Darlığına Dikkat
5
Hasankeyf’te Tütün Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sahaya İndiler
6
Batman'da Gece Mesaisi: Çocuk Koruma Mobil Ekibi Sahada
7
Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları