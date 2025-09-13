Ramallah'ta İsrail askerlerinin ateşiyle bir Filistinli genç öldü

Ramallah'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 21 yaşındaki Muhammed İsa Ahmed Alevi hayatını kaybetti; Batı Şeria'da gerilim artıyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:25
Ramallah'ta İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda bir genç yaşamını yitirdi

Batı Şeria'daki olay, artan baskı ve gözaltıların yaşandığı ortamda gerçekleşti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri dün Ramallah'ın doğusundaki Deyr Cerir köyünü Silvad kasabasına bağlayan caddede bir grup gence ateş açtı.

Saldırıda yaralanan Muhammed İsa Ahmed Alevi (21) hastaneye kaldırıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, Alevi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olay, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda yaşanan artışın görüldüğü bir dönemde kayda geçti.

Gelişmelerle ilgili resmi kaynakların ve görgü tanıklarının açıklamaları bekleniyor.

