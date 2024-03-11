Ramazan Bayramı Tatili İçin Turizmcilerden 9 Günlük Çağrı: Pazartesi de Tatil Olsun!

Türkiye'de Ramazan ayı başladı ve 30 gün sürecek olan oruç döneminin ardından bayram coşkusu yaşanacak. Bayram tatilinin kaç gün olacağı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Turizmciler, 8 Nisan Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını istiyor. Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bu durumu açıklarken, "Ramazan Bayramı'nda da eğer önceden açıklanabilirse, tatil dönemi 1 gün uzatılırsa; toplam 9 gün tatil söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.





Turizmciler, Ramazan Bayramı Tatilinin 9 Gün Olmasını İstiyor: Pazartesi de Resmi Tatil İlansın!

Öğrencilerin ve çalışanların bayram tatilini değerlendirmek istediği bu dönemde, turizmcilerin 8 Nisan Pazartesi gününü tatil ilan edilmesi talebi, tatilseverler arasında olumlu karşılanabilir. Tatil süresinin uzamasıyla birlikte turistik bölgelerdeki oteller de yoğunluğunu artırmaya hazırlanıyor. Geçen yılın aksine turizm sezonunun erken başlaması beklenirken, turizmcilerin bu çağrısı dikkate alınırsa, Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya tatilleriyle birleşerek uzun bir tatil dönemini beraberinde getirebilir.