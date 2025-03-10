Rana Bebeğin Otopsisinde Köpek Isırığına Dikkat: Başka Bulgular Bulunamadı

Konya'da yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana bebeğin otopsisinde yalnızca köpek ısırıkları tespit edildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:43
Rana Bebeğin Otopsisinde Köpek Isırığına Dikkat: Başka Bulgular Bulunamadı

Konya'da, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana bebeğin otopsi raporu açıklandı. Otopside, vücutta yalnızca köpek ısırıkları tespit edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sağladığı bilgilere göre, 7 Mart'ta Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı. Yaralanan bebeğin, hemen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığını bildirdi. Otopsi raporunda, köpek ısırıklarının dışında başka bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanmadığı vurgulandı.

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