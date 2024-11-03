Rantisi Çocuk Hastanesi Kısmen Yeniden Faaliyete Geçti

Sağlık Bakanı Müsteşar Vekili Mahir: "Rantisi Çocuk Hastanesi'nin ilk etaptaki restorasyonu, kullanılmaz hale getirilmesinden bir yıl sonra gerçekleştirildi."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gölgesinde, Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi kısmen yeniden faaliyete geçti. Bu durum, zorunlu göçü reddeden aileler için küçük bir umut ışığı oldu.

Saldırılar ve Hastanenin Kapatılması

Filistin Araştırma Kurumu'na göre, Gazze Şeridi'nde sağlık sektörünü hedef alan ilk saldırı, 6 Kasım 2023'te, Gazze kentinin kuzeyindeki Nasr Mahallesi'nde bulunan Rantisi Çocuk Hastanesi'ne gerçekleştirildi. Üçüncü katı hedef alan saldırının ardından hastane, yangın ve yakıt yetersizliği sebebiyle hizmet veremeyeceğini duyurdu. 11 Kasım'da hastane tekrar kuşatma altına alınarak işgal edilmeye çalışıldı ve 19 Kasım'da hastane binalarına saldırılar düzenlendi.

Hastanenin Yeniden Açılışı

Bir yıl boyunca yıkım altında kalan Rantisi Çocuk Hastanesi, Birleşik Krallık merkezli Al-Khair Foundation ve Katar'daki Ehlil Hayr gibi kuruluşların desteğiyle açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde çocuk felci aşısının ikinci turu yapılarak hastanenin kısmen yeniden faaliyete geçtiği duyuruldu.

Sağlık Bakanı Müsteşar Vekili Mahir Şamiye, "Restorasyon çalışmaları, yoğun bakım, radyoloji, merkezi laboratuvar ve fizik tedavi alanlarını kapsamaktadır. Diğer uzmanlık alanlarının da restorasyonunu umuyoruz," ifadelerini kullandı.

Yeniden İnşa Mesajları

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir Bereş, "Rantisi Hastanesi, bir yıl önce İsrail tarafından yıkılan ilk hastane. İhtiyaçlara göre düzenlemeler yapıyoruz. İsrail, sağlık sistemini ne kadar yok ederse etsin, yeniden inşa edeceğiz," şeklinde konuştu.

İsrail İddiaları ve Tepkileri

Hastane, İsrail'in Hamas tarafından kullanıldığını öne sürmesi üzerine doğrudan hedef alınmıştı. Bu duruma ilişkin Israel Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından alaya alınmıştı. Hastaneye düzenlenen baskında, sunulan görüntüler tepki topladı ve hastaneye ait çeşitli materyallerin birer kanıt olarak gösterilmesi eleştirildi.