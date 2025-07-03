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Recep Gencer'in Cenazesi Bandırma'da Toprağa Verildi

93 yaşında vefat eden iş adamı Recep Gencer, Bandırma'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 19:06
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 19:06
Recep Gencer'in Cenazesi Bandırma'da Toprağa Verildi

İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybeden Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) kurucusu Recep Gencer, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gencer'in cenazesi, İstanbul'dan Bandırma'daki BAGFAŞ Camisi'ne getirildi. Burada, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Edincik Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Gencer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ve pek çok iş insanı katıldı.

Recep Gencer'in Hayatı

1932 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde doğan Recep Gencer, kimya alanındaki eğitiminin ardından 1960'lı yıllarda sanayi hayatına adım attı. 1968'de temelleri atılan ve 1970'li yıllarda üretime başlayan BAGFAŞ'ın kurucu ismi olan Gencer, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Recep Gencer, Türk sanayisine ve gübre sektörüne yaptığı önemli katkılarla tanınmaktadır.

İstanbul'daki evinde vefat eden 93 yaşındaki Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) kurucusu...

İstanbul'daki evinde vefat eden 93 yaşındaki Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) kurucusu Recep Gencer, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki evinde vefat eden 93 yaşındaki Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) kurucusu...

İstanbul'daki evinde vefat eden 93 yaşındaki Bandırma Gübre Fabrikaları AŞ'nin (BAGFAŞ) kurucusu Recep Gencer, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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