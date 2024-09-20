Refik Anadol'un BM Genel Merkezi'nde Açtığı Yapay Zeka Destekli Sergi

Refik Anadol'un Yeni Sergisi: Dünyamızı Birlikte Şekillendiriyoruz

Tanınmış Türk medya sanatçısı Refik Anadol, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde "Dünyamızı Birlikte Şekillendiriyoruz" adını taşıyan yapay zeka destekli sergisine ev sahipliği yapıyor.

Tanıtım Etkinliği ve Katılımcılar

BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın tanıtım programına Melissa Fleming ve Vilas Dhar gibi önemli isimler katıldı. Refik Anadol, bu etkinliğin büyük ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanatçının Duyguları ve Vizyonu

Anadol, serginin açılmasının kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, bu fırsatı "etik yapay zeka kullanımı" konusuna dikkat çekmek için değerlendirdiğini ifade etti. "Burada, doğal enerji kaynaklarını kullanan gelişmiş bir yapay zeka modeli geliştirdik," dedi.

Doğa ile İlgili Ortak Kaygılar

Anadol, sergisinin dünya liderlerine ilham vermesi için tasarlandığını vurguladı. "Evrende var olan herkesin ortak endişesi doğadır. Bu eserimle, doğanın korunması gerektiğine dair bir sorumluluk bilinci yaratmayı hedefliyorum," şeklinde konuştu.

BM'nin Sergiye Dair Açıklamaları

BM Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen açıklamalarda sergi "çığır açan yapay zeka sanatı" olarak nitelendirildi. Fleming, bu serginin teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından önemini vurgulayarak, yapay zekanın yaratıcı potansiyelinin keşfedilmesi gerektiğini belirtti.

Sanatın Yükselmesi: Refik Anadol’un Etkisi

Refik Anadol’un eserleri, dünyaca ünlü New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) gibi önemli sanat müzelerinde yerini almış durumda. Bu sergi, yapay zeka ile yaratılan sanatın çevre bilincine katkısını göstermeyi amaçlıyor.