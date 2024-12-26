Refik Anadol: Yapay Zeka ile Muazzam Bir Rönesans İçindeyiz

Refik Anadol: "Muazzam bir Rönesans'ın içindeyiz"

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, yapay zeka sanatları müzesi "Dataland"ın ilk projesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anadol, "2025 yılında, özellikle dünyada ve ülkemizde yapay zekanın önemli bir değişime yol açacağını düşünüyorum. Muazzam bir Rönesans'ın içindeyiz" dedi.

Dataland ve Living Encyclopedia Projesi

Refik Anadol Studio tarafından hazırlanan Dataland müzesinde, "Yaşayan Ansiklopedi: Large Nature Model (LNM)" projesi oluşturuldu. Anadol, bu yapay zeka sisteminin, dünya devleriyle yarışacak düzeyde karmaşık bir yapı olduğunu vurguladı. "Sistem, dörtten fazla büyük dil modelini aynı anda kullanarak, internetten bilgi arayabiliyor ve soruları derinleştiriyor" şeklinde belirtti.

Yapay Zeka ile Etik Veri Kullanımı

Anadol, müzenin yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu ve bu süreçte hem mekan tasarımlarını hem de arka planda yatan yapay zekayı geliştirdiklerini ifade etti. "Etik veri kullanarak çevreye zarar vermeden, geri dönüşebilir enerji ile çalışan bir yapay zeka üretmeye özen gösterdik" diyerek, projeye dair düşüncelerini paylaştı.

Yaşayan Ansiklopedi ve Eğitim Fırsatları

500 milyondan fazla veriyi etik olarak topladıklarını belirten Anadol, "Bu verilerin 2,5 milyonu, ekibim tarafından kontrol edilerek onaylandı. Hayalimiz, yapay zekayı 21. yüzyılda bir ansiklopedi olarak kullanmak" dedi.

Müze Lokasyonu ve Gelecek Projeler

Dataland Müzesi'nin Los Angeles şehir merkezinde yer aldığını belirten Anadol, "Müze, Walt Disney Konser Salonu ve The Broad Müzesi gibi önemli kültürel yapılarla aynı koridorda konumlanıyor" ifadelerini kullandı. Şubat 2025'te yağmur ormanları üzerine bir projeye de başlayacaklarını açıkladı.

Sanat ve Yapay Zeka İlişkisi

"Yapay zekayı, düşünen bir ansiklopedi olarak tanımlıyorum. Okullarda da kullanılabilecek bir platform geliştiriyoruz" diye konuşan Anadol, yapay zeka araçlarının eğitim sistemine sahip olmadığının altını çizdi.

Ödül Töreni ve Duygular

Anadol, dijital sanat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kazanmasına rağmen ödül törenine katılamadığı için üzüntü duyduğunu belirtti. "O dönem Amazon yağmur ormanlarında veri topluyordum" diye ekledi.

Gelecek Vizyonu

Son olarak, yapay zekanın kıyaslamalarla ilgili karmaşık veriler sunduğunu belirten Anadol, "2025 yılında, teknoloji alanında gelişmelerin insanlık için faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. Anadol sözlerini, "Hiç tahmin edemediğimiz kadar karmaşık ve insana fayda sağlayacak gelişmelerle karşılaşacağız" diyerek sonlandırdı.