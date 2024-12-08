Rejim Karşıtı Güçler Şam'a Girdi: Esed Yönetimi Zayıflıyor

Suriye'de Rejim Karşıtı Güçlerin İlerlemesi

Suriye'deki son gelişmelere göre, Beşşar Esed rejiminin kontrolünü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı güçler girmeye başladı. Şam'ın güney banliyölerine önceki gün giriş yapan silahlı gruplar, stratejik noktalara yönelerek rejim kuvvetlerinin geri çekilmesine yol açtı.

Gösteriler ve Çatışmalar

Akşam saatlerinde, başkentte rejime karşı büyük yankı uyandıran gösteriler başladı. Göstericilerin Esed yönetimine karşı ayaklandığı sırada, rejim güçleri Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanı gibi kritik noktalardan çekildi. Bu durum, rejimin başkentteki kontrolünü büyük ölçüde zayıflattı.

Son Çatışmalar ve İlerleyiş

27 Kasım'da, Suriye'nin kuzeyine bağlı Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmalarda rejim karşıtı gruplar, 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi. Ayrıca, 5 Aralık'ta Hama'nın merkezine hakim olundu. Rejim karşıtı güçler, Humus ilinden başkent Şam'a doğru ilerlemeye devam ederek, 7 Aralık'ta Humus kent merkezini kontrol altına aldı.

Güney Suriye'deki Gelişmeler

Güney Suriye'de de hareketlilik yaşanıyor. 6 Aralık'ta Dera ilinde başlatılan operasyon sonucunda askeri muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden geri aldı. 7 Aralık'ta Suveyda ilinin tamamı da muhalif grupların kontrolüne geçti. Aynı gün, Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağladı.

Başkent Şam'ın güneybatısında ilerleyen rejim karşıtı gruplar, 7 Aralık itibarıyla başkent güney banliyölerine girdi. Suriye Milli Ordusu tarafından Halep kırsalında yürütülen Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden temizlendi.