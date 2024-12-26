Reyhanlı Terör Saldırısı Davasında Kritikal Gelişmeler

Reyhanlı Terör Saldırısı Davasında Yeni İfadeler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen ve 53 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırılarla ilgili davanın duruşmasına devam edildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Memet Gezer ve yakalanarak tutuklanan Cengiz Sertel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar.

Sanıkların İfadeleri

Gezer, Cengiz Sertel’in firari sanıklarından biri olduğunu belirterek, saldırıda kullanılan bombaların Suriye’den bir tekneye yüklenirken Sertel'i yanında gördüğünü ifade etti. Gezer, "Patlayıcı maddeler kutu içerisinde gizlenmişti. Yusuf Nazik ile Cengiz Sertel yıllarca birlikte kaçakçılık yaptı," dedi.

Sertel ise Gezer’in iddialarına karşı çıkarak, "Olay esnasında tekneye patlayıcı maddenin yükleneceğini bilmiyordum. Yusuf Nazik ile arkadaşlığım yoktur," şeklinde konuştu. Sertel, Gezer’i ise daha önce tanımadığını belirtti.

Mahkeme Kararları

Duruşmanın ardından mahkeme, firari sanıklar olan Mihraç Ural, Omar Alkhatıp, Temir Dükkancı ve Mohammad Dip Korali hakkında yakalama emrinin beklenmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların mevcut halleri sürecek. Dava duruşması, 19 Mart 2025 tarihine ertelendi.

Reyhanlı Terör Saldırısının Geçmişi

Reyhanlı’da düzenlenen bombalı saldırılar, 53 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bir felakete neden olmuştu. Patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü. 23 Şubat 2018'de verilen kararla 33 sanıktan 9’u ağırlaştırılmış müebbet, 13’ü ise hapis cezası aldı.

Meslekten men edilen Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün lideri Mihraç Ural'ın da aralarında bulunduğu firari sanıkların dosyası ise ayrı bir şekilde inceleniyor. Dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya taşınmıştı.

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından biri olan Yusuf Nazik ise 24 Eylül 2018 tarihinde MİT operasyonu sonucunda tutuklandı. Nazik, 13 Mayıs 2019'da 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Memet Gezer ise 30 Haziran 2022'de ABD'den getirilerek tutuklandı. Cengiz Sertel ise 14 Aralık’ta yakalandı.