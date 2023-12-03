Rezervasyon Dolandırıcılarına Dikkat! Ünlü Şef Arda Türkmen de Mağdur Oldu

Ünlü restoranların internet sitelerinin kopyalanarak sahte rezervasyon yapılması ve müşterilerden kapora alınması gibi yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntemle hem restoran sahipleri hem de müşteriler mağdur ediliyor. Ünlü şef Arda Türkmen'in restoranı da bu dolandırıcıların kurbanı oldu. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem müşterilerini uyardı hem de dolandırıcıyla yaşadığı ilginç diyaloğu paylaştı. Yılbaşı rezervasyonları öncesinde bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Türkmen, restoranların orijinal internet sitelerinden ve telefon numaralarından rezervasyon yapılmasını tavsiye etti.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ KULLANIYORLAR

Dolandırıcılar, yapay zeka teknolojisini kullanarak ünlü restoranların internet sitelerini birebir taklit ediyor ve bu sitelerde restorana ait tüm bilgileri gerçek gibi gösteriyor. Sonra da restorana gelmek isteyen müşterileri bu sahte sitelere yönlendiriyor ve site üzerinde belirtilen telefon numarasından ulaşıyor. Rezervasyon yapmak için kapora isteyen dolandırıcılar, müşterilerden aldıkları parayla ortadan kayboluyor. Müşteriler ise restorana geldiklerinde böyle bir rezervasyon olmadığını ve dolandırıldıklarını anlıyor.

ARDA TÜRKMEN DE MAĞDUR OLDU

Bu dolandırıcılık yönteminden nasibini alan ünlü şeflerden biri de Arda Türkmen oldu. Dolandırıcılar, Arda Türkmen'in restoranına ait internet sitesinin neredeyse aynısını yaparak, müşterilerden kapora alıp dolandırdı. Müşteriler, restorana geldiklerinde rezervasyonlarının olmadığını ve kaporalarının gittiğini fark etti. Arda Türkmen de bunun üzerine sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, müşterilerini ve diğer restoran sahiplerini bu dolandırıcılara karşı uyardı. Türkmen, dolandırıcının kendisine de ulaştığını ve "Bana 1000 Euro ver, düşeyim yakandan" dediğini söyledi.

YILBAŞI REZERVASYONLARINA DİKKAT!

Yılbaşı rezervasyonları öncesinde bu tür dolandırıcılıkların artabileceğini vurgulayan Arda Türkmen, müşterilerin restoranların orijinal internet sitelerinden ve telefon numaralarından rezervasyon yapmalarını önerdi. Türkmen, "Bizim restoranın internet sitesini kopyalayıp farklı bir uzantıyla ve restoranın ismiyle beraber arama motorlarında bunu yapan bir dolandırıcı insanlardan rezervasyon karşılığı para talep ediyor. İnsanlar da rezervasyon için önden avans gönderiyorlar. Sonra restorana geldikleri zaman böyle bir rezervasyon olmadığı ortaya çıkıyor. Bu çok yapılmaya başlandı son dönemlerde. Ciddi şekilde de bütün arama motorlarında birçok restoranın farklı farklı sahte web adresleri var. Artık kapalı grup rezervasyonlarına, 6-8 kişilik rezervasyonlara müesseseler önden rezervasyon için makul bir miktarda kaparo istiyor. Bunu bilen dolandırıcılar da restoranın bütün detaylarını öğrenip sanki o restoranla muhatap oluyormuşsunuz gibi size telefon açtığınızda bilgi veriyorlar, rezervasyon yapıyorlar. Ardından bir hesap numarası gönderiyorlar. Siz de hesap numarasını kontrol etmeden kaporayı yolluyorsunuz. Ondan sonrada ne ses ne nefes. Bu son dönemlerde bu araba kiralamada, otel konaklamalarında, restoranlarda çok olmaya başladı. Hele bir de şimdi önümüz yılbaşı, bu yılbaşı döneminde kapalı grup rezervasyonları çok olacaktır. O yüzden herkese arama motorlarında, restoranla ilgili kontak numarası aradıklarında bir kere kesinlikle doğru yere ve doğru linke tıkladıklarından emin olmalarını rica ederim. Çünkü genel olarak en üste çıkana, alışkanlık olarak tıklanıyor. Orası her zaman doğru adres olmuyor" dedi.

• Rezervasyon dolandırıcılığı nedir?

Rezervasyon dolandırıcılığı, ünlü restoranların internet sitelerinin kopyalanarak sahte rezervasyon yapılması ve müşterilerden kapora alınması gibi bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu yöntemle hem restoran sahipleri hem de müşteriler mağdur edilmektedir.

• Rezervasyon dolandırıcılığı nasıl anlaşılır?

Rezervasyon dolandırıcılığından korunmak için, restoranların orijinal internet sitelerinden ve telefon numaralarından rezervasyon yapmak gerekir. Ayrıca, arama motorlarında restoranın adını yazdığınızda karşınıza çıkan ilk linkin doğru olup olmadığını kontrol etmek, kapora yollamadan önce hesap numarasının restorana ait olduğundan emin olmak, restoranın kapora isteyip istemediğini sormak gibi önlemler alınabilir.

• Rezervasyon dolandırıcılığına karşı ne yapılabilir?

Rezervasyon dolandırıcılığına maruz kalan restoran sahipleri ve müşteriler, durumu hemen emniyete bildirmeli ve gerekli yasal işlemleri başlatmalıdır. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından ve internet sitelerinden bu dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılarda bulunmalı ve mağduriyetlerini paylaşmalıdır.