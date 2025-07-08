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Rize'de IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Rize'de IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Hibe detayları ve başvuru avantajları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 13:28
Rize'de IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Rize'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, Rize'nin tarımsal kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla gerçekleşti.

Toplantıya Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve TKDK Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu katıldı. Vali Baydaş, IPARD III Programı'nın önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, TKDK projeleri ile ilgilenenlerin Rize Ticaret Borsası'nın ikinci katındaki ofisi ziyaret edebileceği ya da internet üzerinden bilgi alabileceği bilgisini verdi.

Baydaş, başvuru detayları hakkında bilgi vererek, kadın başvurularında ve kooperatif, dernek veya vakıf gibi yerel hareketlerle yapılan başvurularda ek puan kazanma imkanı olduğunu vurguladı. Ayrıca, başvuranların kırsal bölgelerde yaşamaları durumunda da ek puan alabileceklerini açıkladı.

Çevreye duyarlı projelerin destekleneceğini belirten Baydaş, şunları ifade etti:

“Avrupa Birliği projelerinde çevre duyarlılığı ön plandaysa geri dönüşüm meselesi de ülkemizin gündeminde. Bu çağrıda sıfır atık projeleri ön plana çıkacak ve projeler bu yolda ekstra puan kazanacaktır.”

TKDK İl Koordinatörü Aydoğdu, IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı döneminde 42 milyon avro hibe desteği sağlanacağını belirterek, hibe oranlarının %60 ile %75 arasında olduğunu ve tüm sektörlerde %20 KDV muafiyeti sağlandığını vurguladı.

Aydoğdu, bu çağrı döneminde desteklenecek 7 başlık arasında çiftlik faaliyetlerinde bitkisel üretim çeşitlendirilmesi, tıbbi aromatik bitkiler, süs bitkileri, arıcılık ve katma değerli ürünlerin işlenmesi gibi alanlar bulunuyor.

Son olarak, Aydoğdu, 15 Aralık 2023 itibarıyla Rize'de hizmet vermeye başladıklarını söyledi ve yeni kurulan Rize gibi 39 ile ekstra puan kriterlerinin bulunduğunu belirterek, bu durumun Rize için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Rize'de şu anda yürütülen 3 proje bulunduğunu da ekledi.

Rize'de "IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve...

Rize'de "IPARD III 7. Başvuru Çağrı İlanı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın 7. başvuru çağrı ilanı yayımlandı. Bilgilendirme toplantısına Vali İhsan Selim Baydaş (sağda) ve TKDK Trabzon-Rize İl Koordinatörü Şansal Aydoğdu (solda) katıldı.

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