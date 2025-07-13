Rize'de Kanseri Yenen Emir Ali İçin Renkli Balonlar Gökyüzüne Bırakıldı

Rize'de Emir Ali'nin Mutluluğu Balonlarla Kutlandı

Rize'de, 2,5 yaşında lösemi teşhisi koyulan ve 5 yaşında bu zorlu hastalığı yenen Emir Ali Duysak için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla çok sayıda vatandaş, Emir Ali'nin sevincine ortak olmak için toplandı.

Emir Ali'nin Zorlu Tedavi Süreci

Taşlık köyünde yaşayan Vural ve Tuğba Duysak çifti, oğulları Emir Ali'ye 2,5 yaşında kanser tanısı kondu. Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde geçen zorlu tedavi sürecinin ardından Emir Ali, şimdi sağlığına kavuşmuş durumda.

Aile, yaşadıkları mutluluğu paylaşmak ve oğullarının isteğini yerine getirmek için sosyal medya hesaplarından çağrıda bulundu. Duyuruda, "Emir Ali'miz çok zorlu bir mücadeleyi geride bıraktı. Şimdi onun yüzünde kocaman bir gülümseme görmek için birlikte gökyüzünü renklendireceğiz. Tüm Rize halkını bu mutluluğa ortak olmaya davet ediyoruz." şeklinde bir mesaj paylaşıldı.

Etkinlik ve Katılım

Yapılan duyurunun ardından, Portakallık Mahallesi'ndeki yeşil alanda bir araya gelen yüzlerce kişi, Emir Ali için bireysel desteklerini gösterdi. Çaykur Rizespor taraftar grubu da Emir Ali'ye yeşil mavili takım forması hediye etti.

Etkinlikteki katılımcılar, Emir Ali için gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Aileden Duygusal Açıklamalar

Anne Tuğba Duysak, durumları ve yaşadıkları zorluklarla ilgili yaptığı açıklamada, "Gerçekten mutluyuz. 2,5 yıllık zorlu bir süreci atlattık. İlk başta hastalığı kabullenemedik. Herkese 'Kanda sıkıntı varmış düzelecek' dedik. Ama şimdi vücudunda hiç kötü bir şey kalmadı, temiziz!" ifadelerini kullandı.

Duyasak, destek olan herkese teşekkür ederek, "Tanımadığımız insanlar bile dualar etti. Şimdi bu mutluluğu onlarla paylaşmak istedik, çünkü hakları vardı." dedi. Babası Vural Duysak ise, tedavi sürecinin zor olduğunu ancak şimdi atlattıklarını belirtti. "Rabb'im kimsenin başına böyle bir hastalık vermesin" diyerek hislerini dile getirdi.

Rize'de ailesinin sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren çok sayıda vatandaş, 2,5 yaşında yakalandığı kanser hastalığını 5 yaşında yenen Emir Ali Duysak'ın (sağ 2) sevincine ortak olmak için gökyüzüne balonlar bıraktı.

Rize'de ailesinin sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren çok sayıda vatandaş, 2,5 yaşında yakalandığı kanser hastalığını 5 yaşında yenen Emir Ali Duysak'ın (sağ 2) sevincine ortak olmak için gökyüzüne balonlar bıraktı.