Rize'de Sağanak: Bakan Uraloğlu ve Bakan Bak Sahada İnceleme Yaptı

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve Gençlik Bakanı Bak, Rize'deki sağanak hasarını yerinde inceledi; ekip, ekipman ve ivedi müdahale çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 22:00
Rize'de sağanak sonrası sahada inceleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle hasar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Uraloğlu: Alınması gereken önlemler alındı

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Alınması gereken önlemleri aldık. Şu anda bir ekip, ekipman anlamında herhangi problem yok" dedi. Uraloğlu, yağışların dün sabahtan itibaren başladığını ve Giresun'un doğusu ile Trabzon'un bazı kesimleriyle birlikte en fazla Rize'de etkili olduğunu belirtti.

Uraloğlu, yağmur başladığı andan itibaren bazı bölgelerde 272 kilograma kadar yağış ölçüldüğünü, bunun da yıllık yağışın yaklaşık %10'una denk geldiğini ifade etti. Meteorolojik uyarılar üzerine valiliğin ve belediyelerin koordinasyonuyla dere kenarındaki yerleşimlerin dünden itibaren boşaltıldığını vurguladı.

Hasar gören ulaşım hatları ve müdahale çalışmaları

Bakan Uraloğlu, beraberindeki ilgililerle üç ana noktada inceleme yaptıklarını anlattı. Ardeşen ile Çamlıhemşin arasındaki yolda yer yer hasarlar olduğunu, tek şeritten ulaşımın sağlandığını söyledi. Ancak Ayder ile Çamlıhemşin arasındaki, özellikle tünel inşaatlarına yakın kesimlerde yolun birkaç noktadan kesildiğini, alternatif ulaşımın uzak yayla yollarından sağlandığını belirtti.

Çayeli-Kaptanpaşa yolunda tek noktada yolun kesildiğini, alternatif köy yollarından ulaşım sağlandığını ve ekiplerin sabah saatlerinde müdahale ederek geçişi sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Rize ile Erzurum arasındaki İyidere-İkizdere yolunda ise, İkizdere'ye yaklaşık 2 kilometre mesafede yan dereden gelen suyun ana derenin kabarması sonucu köprünün yapı yükünü taşıyamayarak tahrip olduğunu anlattı. Bu nedenle o noktada geçiş verilemediğini, ekiplerin debi nedeniyle henüz çalışamadığını söyledi. Bölgedeki ekiplerin AFAD, Kızılay, belediye ve valilik ile koordineli şekilde çalıştığını ve yol açılır açılmaz ana yol trafiğinin sağlanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, İkizlere yolunda meydana gelen bir olayda 5 vatandaşın bir aracın yoldaki çukura düşmesi sonucu yaralandığını, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı. Uraloğlu, "Herhangi bir can kaybı olmadığının teselli kaynağı olduğunu" söyledi.

Bakan Bak: Ekipler sahada, vatandaşlar uyarılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da incelemeler sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bak, yağışın devam ettiğini, ekiplerin üst düzeyde koordinasyonla görev başında olduğunu belirterek vatandaşları dere kenarlarından ve riskli alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Bak, tesislerin, bungalov tipli yerlerin ve otellerin boşaltılmasının önemine dikkat çekti ve "Can kaybı olmadığı için çok çok seviniyoruz" dedi. Ayrıca kentte kapalı olan 33 köy yolunun 23'ünün açıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Heyet ve eşlik eden yetkililer

Bakanlar Uraloğlu ve Bak'a incelemelerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakanlar ve ekipler, sahadaki çalışmaları gece boyunca ve sabaha kadar takip edeceklerini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

