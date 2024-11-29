Rize'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Rize'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırı Anı Kaydedildi

Rize'nin İslampaşa Mahallesi'nde, dün sahipsiz iki köpeğin bir kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadına doğru koşan köpekler dikkat çekiyor.

Olayın Seyri

Köpeklerin kadına saldırması üzerine paniğe kapılan kadın, kaçmak için ani bir hamleyle yola fırladı. Bu durum, kadının dengesini kaybetmesine ve düşmesine neden oldu. Ancak kadının yaralanmadığı bildirildi.

Vatandaşların Müdahalesi

Kadın, kendi çabalarıyla yerden kalkarken, olayın yaşandığını gören vatandaşlar hemen köpeklere müdahale etti. Bu sayede köpekler bölgeden uzaklaştırılarak kadının güvenliği sağlandı.

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu tür olayların toplumda yarattığı endişe, köpeklerin kontrolü ve barınma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği mesajını bir kez daha gündeme taşıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.