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Rodos'ta Düzensiz Göçmen Taşıyan Botun Kontrolden Çıkması: 8 Ölü

Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun kontrolden çıkması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:06
Rodos'ta Düzensiz Göçmen Taşıyan Botun Kontrolden Çıkması: 8 Ölü

Rodos'ta Trajik Bot Kazası: 8 Göçmen Hayatını Kaybetti

Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun kontrolden çıkması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan resmi açıklamada, göçmenleri taşıyan botun, insan kaçakçısının tehlikeli manevralar yapması nedeniyle kontrolden çıktığı belirtildi.

Olayın Detayları ve Kurtarma Çalışmaları

Olay esnasında denize düşen göçmenlerden 8'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kazadan kurtulan 18 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı; bu kişilerden 8'inin ise yaralı olduğu öğrenildi.

Benzer Olaylar

14 Aralık tarihinde Girit'in güneyindeki Gavda Adası açıklarında da benzer bir trajedi yaşanmış, göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Bu tür olaylar, Akdeniz'deki düzensiz göçmen trafiğinin ne kadar tehlikeli hale geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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