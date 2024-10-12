Roma'da Gazze ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Gazze ve Lübnan'a Destek İçin Yürüyüş

İtalya'nın başkenti Roma, İsrail'in saldırıları altında olan Gazze ve Lübnan'a destek amacıyla gerçekleştirilen büyük bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlik, Ostiense Meydanı'ndan başlayarak Vittorio Emanuele Meydanı'na doğru ilerledi.

Protestocuların Talepleri

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Filistin bayrakları, "Filistin halkına yönelik soykırım dursun", "Lübnan'da katliam dursun" ve "Özgür Gazze - Özgür Lübnan" yazılı pankartlar taşıyarak desteklerini ifade ettiler. Protestocular sık sık "Özgür Filistin" ve "Hepimiz antisiyonistiz" sloganları attı.

Kolezyum Önünde Filistin Bayrağı

Yürüyüş, Roma'nın tarihi simgelerinden biri olan Kolezyum'un önünden geçilmesi sırasında büyük bir Filistin bayrağının açılmasıyla dikkat çekti. Göstericiler, bayrağın renklerini temsil eden meşalelerle çoşkulu bir atmosfer oluşturdu.

Güvenlik Önlemleri ve Sonuç

Yürüyüş boyunca polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkinlik, herhangi bir olumsuz olay yaşanmadan sona erdi ve katılımcılar, Gazze ve Lübnan'a desteklerini bu şekilde dile getirdi.