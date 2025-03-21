RTÜK Başkanı Şahin'den Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Vurgusu

RTÜK Başkanı Şahin'den Önemli Açıklamalar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, medyanın kadına yönelik şiddet konusunda üstlenmesi gereken sorumlulukların altını çizdi. Şahin, "Kadına yönelik şiddetin bizim için kırmızı çizgi olduğunu belirten bir anlayışa sahibiz" diyerek, bu konudaki kararlılıklarını ifade etti.

Medyanın Rolü ve Sorumlulukları

Şahin, medyanın kadına yönelik şiddeti önleme konusunda daha duyarlı ve sorumlu bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. "Yıllardan beri bu şekilde davrandık. RTÜK olarak yalnızca denetleyen değil, aynı zamanda yol gösterici ve destekleyici bir kurum olarak hareket etmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.

Şiddeti Özendiren Yayınlara İzin Yok

RTÜK'ün, seçilen sekiz etik ilke ile medyada şiddeti özendiren yayınlara izin vermediğini belirten Şahin, medya kuruluşlarını reyting kaygısı gütmeden sorumlu yayıncılık anlayışına davet etti. Yayıncı kuruluşlarla yaptıkları işbirlikleri sayesinde, değerlerin gelişimine katkı sağladıklarını söyleyen Şahin, "Bizim aldığımız kararlar hep aynı çizgide. Bu alandaki çalışmalar sadece bunlarla sınırlı değil" diye ekledi.

Güçlü Bir Toplum İçin İşbirliği

Çalıştayda söz alan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, RTÜK'ün katkılarının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Sahte Kadın, Sahte Aile Kuşatması İstemiyoruz" kampanyasını hatırlattı. Oygür, medyanın genç nesilleri yetiştirirken üstlendiği kritik rolü vurgulayarak, güçlü bir toplumu inşa etmenin gerekliliğini ifade etti.

Çalıştay Sonuçları Bekleniyor

Medya sektöründen akademisyenler, temsilciler ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar atılması gerektiğini belirtti. Oygür, çalıştay sonrasında alınan kararları paylaşmanın sevinç kaynağı olacağını dile getirdi.