RTÜK Başkanı Şahin'den Müzik ve Klip Yayınlarına Uyum Çağrısı

RTÜK Başkanı'nın Açıklamaları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aşırı müzik ve klip içeriklerinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Müzik Yayınlarındaki Sorunlar

Şahin, sosyal medya platformlarında paylaşmış olduğu bilgilerde, Türkiye'deki müzik klibi yayınlarının "ahlak ve edep sınırlarını aştığını" belirten izleme uzmanları raporlarına atıfta bulundu. Ayrıca, müzik kanallarında yer alan aşırı cinsel içerik ve çıplaklık barındıran görüntülerin sıkça bulunduğu tespit edildi.

Yayıncılar İçin Uyarı

Şahin, ilgili yayıncıların toplumsal geleneklerimize ve kültürel değerlerimize aykırı olan içeriği bir an önce kendi mekanizmalarında ele alması gerektiğini ifade etti. 6112 sayılı Kanun çerçevesinde yayıncılık ilkelerine uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, "Eğer gerekli tedbirler alınmazsa, Üst Kurul olarak yetkilerimizi kullanmak zorunda kalacağız. Bu konuda yapılan ikazların titizlikle dikkate alınması ve milli değerlerimizle çelişen içeriklerin gözden geçirilmesi son derece önemlidir," dedi.