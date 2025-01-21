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RTÜK Başkanı Şahin'den Yangın Uyarısı: Dikkatli Yayıncılık Çağrısı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili yayıncıları dikkatli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:10
RTÜK Başkanı Şahin'den Yangın Uyarısı: Dikkatli Yayıncılık Çağrısı

RTÜK Başkanı Şahin'den Yangın Uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangının çıkış sebeplerini araştıran soruşturmanın sürdüğünü belirten Şahin, yayıncı kuruluşlara yayın içeriklerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Yangın ve Son Gelişmeler

Şahin, yangının kendisini derinden üzdüğünü ifade ederek, "Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın," dedi.

Bu nedenle, konunun hassasiyeti göz önünde bulundurularak, medya kuruluşlarından haber içeriklerinde ve yorumlarında daha dikkatli olmalarını rica etti.

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