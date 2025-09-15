Rubio: Hamas silahsızlandırılmadan ve esirler serbest kalmadan Gazze'de barış olmaz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hamas silahsızlandırılmadan ve İsrailli tüm esirler serbest bırakılmadan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin barışa veya aydınlık bir geleceğe sahip olamayacağını savundu.

Netanyahu ile görüşme ve ortak basın toplantısı

İsrail'e resmi ziyarette bulunan Rubio, Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin "tarihin en iyi döneminde olduğunu" savunarak Başkan Donald Trump'a teşekkür etti.

Gazze'deki saldırılara devam edecekleri mesajını veren Netanyahu, "Hamas'ı yok etmeye ve tüm İsrailli esirleri serbest bırakmaya kararlı olduklarını" söyledi. Katar'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırının "başarısız olmadığını" öne süren Netanyahu, "(Doha'daki saldırıyla) Bizim vermek istediğimiz en önemli mesaj; dünyanın hiçbir yerinde dokunulmazlık elde edemeyeceğinizdir." ifadesini kullandı.

İran tehdidi ve yaptırım çağrısı

Rubio, İran'ın İsrail'in yanı sıra hem "Körfez hem de Avrupa ülkelerine" tehdit oluşturduğunu, nükleer silaha sahip bir İran'ın dünya için "kabul edilemez bir risk" olduğunu ileri sürdü. İran'ın "Avrupa'yı da tehdit edebilecek" uzun menzilli füzeleri bulunduğunu savunan Rubio, Avrupa ülkelerini İran'a yaptırım uygulamaya teşvik ettiklerini belirtti.

Rubio, Hamas'ın "ortadan kaldırılması" ve Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirerek, ABD Başkanı Trump'ın "bu hedeflere bağlı kalmayı sürdürdüğünü" ifade etti. Rubio, Hamas silahsızlandırılmadan ve tüm İsrailli esirler serbest bırakılmadan Gazze'deki Filistinlilerin "barışa ve daha iyi bir geleceğe sahip olmayacağını" söyledi.

Katar saldırısı ve Filistin devleti tanıması

Basın mensuplarının Katar'a saldırının tekrar etmemesi için İsrail'e talepte bulunup bulunmadığı sorusuna net yanıt vermekten kaçınan Rubio, "Bundan sonra ne olacak, ona odaklandık." demekle yetindi.

Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanan ülkelere ilişkin soruya Rubio, söz konusu ülkelerin bu kararı "yerel siyaset" nedeniyle aldığını ileri sürdü. Fransız yönetimi başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararının "büyük oranda sembolik olduğunu ve Filistin Devleti'nin kurulmasına yakınlaşmada hiçbir etkisi olmayacağını" savunan Rubio, bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararının "Hamas'ı cesaretlendirdiğini ve esir takası müzakerelerini zora soktuğunu" iddia etti.