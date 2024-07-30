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Rus Donanması 300 Gemi ile Tatbikatlara Başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmanın Kuzey, Pasifik, Baltık ve Hazar Filolarında 300 gemi ve 20 bin personelle tatbikatlar düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:50
Rus Donanması 300 Gemi ile Tatbikatlara Başladı

Rus Donanması, Büyük Tatbikat İçin Hazır

Rusya Savunma Bakanlığı, Donanmanın Kuzey, Pasifik, Baltık Filoları ve Hazar Filosunda büyük ölçekli tatbikatlar başlattığını bildirdi. Tatbikatlara, 300 gemi ve 20 bin personel yer alıyor.

Tatbikata Katılan Unsurlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tatbikatlara katılan unsurlar şöyle sıralandı:

  • 300 gemi, tekne ve denizaltı
  • 50'den fazla uçak
  • 200'den fazla askeri ve özel teçhizat
  • 20 binden fazla askeri ve sivil personel

Savaş Tatbikatlarının Amacı

Açıklamada, tatbikatların amacı olarak "donanmanın muharebe eğitimi faaliyetlerinin uygulamaları" belirtiliyor. Üç filonun ve Hazar Filosunun gemi mürettebatları, deniz havacılık birimleri ve kıyı kuvvetleri, 300'den fazla savaş tatbikatı gerçekleştirecek.

Ek olarak, tatbikatların temel hedeflerinden biri, Rus Donanmasının askeri komuta ve kontrol organlarının her seviyedeki eylemlerinin etkinliğini test etmek. Ayrıca, gemi mürettebatı ve kıyı birliklerinin görevlerini yerine getirme hazırlığının kontrol edilmesi bekleniyor.

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