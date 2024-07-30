Rus Donanması 300 Gemi ile Tatbikatlara Başladı

Rus Donanması, Büyük Tatbikat İçin Hazır
Rusya Savunma Bakanlığı, Donanmanın Kuzey, Pasifik, Baltık Filoları ve Hazar Filosunda büyük ölçekli tatbikatlar başlattığını bildirdi. Tatbikatlara, 300 gemi ve 20 bin personel yer alıyor.
Tatbikata Katılan Unsurlar
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tatbikatlara katılan unsurlar şöyle sıralandı:
- 300 gemi, tekne ve denizaltı
- 50'den fazla uçak
- 200'den fazla askeri ve özel teçhizat
- 20 binden fazla askeri ve sivil personel
Savaş Tatbikatlarının Amacı
Açıklamada, tatbikatların amacı olarak "donanmanın muharebe eğitimi faaliyetlerinin uygulamaları" belirtiliyor. Üç filonun ve Hazar Filosunun gemi mürettebatları, deniz havacılık birimleri ve kıyı kuvvetleri, 300'den fazla savaş tatbikatı gerçekleştirecek.