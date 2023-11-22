Rüşvet çetesine şok operasyon: 46 polis memuru gözaltına alındı

İstanbul’da rüşvet çetesine yönelik şok operasyon düzenlendi. 3 farklı hafriyat firmasının sahip olduğu ağır tonajlı kamyonların, eksik belgelerine rağmen trafik denetimlerinden kaçtığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 46 polis memuru ve 62 sivilin rüşvet suçuna karıştığı tespit edildi. 46 polis memuru İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan baskınlarda yakalandı.

İstanbul’da 3 farklı hafriyat firmasının sahip olduğu ağır tonajlı kamyonların, eksik belgelerine rağmen trafik denetimlerinden kaçtığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun aktardığına göre yürütülen soruşturma sonucunda 2022 ve 2023 yıllarında toplam 67 olayda 46 polis memuru ve 62 sivilin rüşvet suçuna karıştığı belirlendi.

Rüşvet verenler tutuklanmadı Soruşturma kapsamında 7 Kasım’da ilk operasyon gerçekleştirildi. İki aşamalı olarak planlanan operasyonun ilk aşamasında 59 sivil yakalandı. Yakalananlar adliyeye sevk edildi ancak mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

46 POLİS MEMURU YAKALANDI

Rüşvet operasyonunun ikinci aşamasında ise 21 Kasım sabahı, İstanbul başta olmak üzere 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda İstanbul’da 37, Kocaeli’de 5, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak’ta birer olmak üzere toplam 46 polis memuru gözaltına alındı.

Sorgular devam ediyor Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 46 polis memurunun Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’nde sorgulandığı öğrenildi.

Açığa alındılar Polis memurlarının İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla açığa alındığı bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; “rüşvet almak/vermek” suçu ile ilgili yürütülen projeli ve teknik takipli operasyon kapsamında; 2022 ve 2023 senelerinde toplam 67 farklı eylemde, 62 sivil şahsın rüşvet verdiği, 46 polis memurunun rüşvet aldığı tespit edilmiştir.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlarda 59 sivil şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli, Bitlis, Muş, Gümüşhane ve Şırnak’ta toplam 46 adrese baskın düzenlenmiş, eylemlere karıştıkları tespit edilen 46 polis memuru yakalanmıştır.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir."

Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan polis memurları kimler?



Rüşvet operasyonunda gözaltına alınan polis memurları arasında trafik, asayiş, narkotik ve terörle mücadele şubelerinde görevli olanlar bulunuyor. Polis memurlarının isimleri henüz açıklanmadı.

Rüşvet operasyonunda ne kadar para ele geçirildi?

Rüşvet operasyonunda ele geçirilen para miktarı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak basında yer alan haberlere göre, polis memurlarının rüşvet karşılığında hafriyat firmalarına ortalama 100-200 TL arasında indirim yaptıkları ve bu şekilde milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri iddia ediliyor.

Rüşvet operasyonunda hangi hafriyat firmaları adı geçiyor?

Rüşvet operasyonunda adı geçen hafriyat firmalarının isimleri de henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak basında yer alan haberlere göre, operasyonda 3 farklı hafriyat firmasının sahip olduğu ağır tonajlı kamyonların, eksik belgelerine rağmen trafik denetimlerinden kaçtıkları iddia ediliyor.