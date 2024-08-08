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Rusya'da Tuğgeneral Şesterov'a Ev Hapsi Cezası

Rusya'da Tuğgeneral Vladimir Şesterov, 21 Eylül'e kadar dolandırıcılık şüphesiyle ev hapsine alındı. Devlet siparişleriyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:08
Rusya'da Tuğgeneral Şesterov'a Ev Hapsi Cezası

Rusya'da Dolandırıcılık Şüphesiyle Ev Hapsi

Rusya Savunma Bakanlığı Yenilikçi Gelişim Dairesi Başkan Yardımcısı, Tuğgeneral Vladimir Şesterov, dolandırıcılık suçlamasıyla 21 Eylül tarihine kadar ev hapsine mahkum edildi.

Soruşturma Detayları

Rusya'nın 235. Garnizon Askeri Mahkemesi, Şesterov'un dolandırıcılık şüphesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde ev hapsinde tutulmasını kararlaştırdı. Bunun yanı sıra, Patriot Parkı Müdürü Vyaçeslav Ahmedov da benzer suçlamalarla 21 Eylül'e kadar gözaltında kalacak.

Devlet Siparişlerinde Zimmet

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Ahmedov ve Şesterov'un, Patriot Park'taki devlet siparişlerinden toplam 40 milyon ruble (yaklaşık 471 bin dolar) zimmete geçirdiği ifade edildi. Timur İvanov ve Yuriy Kuznetsov gibi üst düzey yetkililer daha önce rüşvet suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Öte yandan, Mayıs ayında Tümgeneral İvan Popov da dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Rusya'daki bu gelişmeler, askeri bürokrasideki yolsuzluk iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

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