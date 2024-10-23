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Rusya'dan Yabancı Askerlerin Ukrayna'ya Gönderilmesine Uyarı

Mariya Zaharova, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin nükleer bir çatışma riski taşıdığını belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 21:05
Rusya'dan Yabancı Askerlerin Ukrayna'ya Gönderilmesine Uyarı

Yabancı Askerlerin Ukrayna’ya Gönderilmesine Tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı askeri birliklerin Ukrayna’ya yönlendirilmesinin, nükleer güçlerin çatışmasına neden olabileceğini ifade etti. Zaharova, Moskova'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu felaketle sonuçlanacak" dedi.

Fransa'nın Açıklamalarına Dikkat Çekti

Zaharova, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun, Ukrayna'da nükleer olmayan caydırıcı güçlerin konuşlandırılması konusundaki görüşlerini ele alarak, Avrupa'daki birçok ülkenin Fransa’nın bu teklifine destek vermediğini belirtti. "Rusya’yı engelleme çabalarının Fransa açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu hatırlatmak isterim," diye ekledi.

NATO Üyeliği İhtimali

Ukrayna'nın NATO'ya katılma olasılığını değerlendiren Zaharova, "Kiev'in NATO'ya davet edilmesi, ne şimdi ne de gelecekte Rusya ile müzakere konusu olamaz," şeklinde konuştu. Bu durumun, Ukrayna'daki çatışmanın sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.

Asya Pasifik'te Gerginlik

Zaharova, ABD ile Japonya arasındaki "Keen Sword" ortak askeri tatbikatına da değindi. Bu tür tatbikatların Asya-Pasifik bölgesindeki gerginlik düzeyini artırdığını belirten Zaharova, Rusya'nın buna karşı etkili askeri ve siyasi önlemler alabileceğini vurguladı.

Polonya'nın Kararı ve Siber Saldırı

Polonya'nın Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma kararını "düşmanca" bir adım olarak nitelendiren Zaharova, bununla ilgili karşılık vereceklerini belirtti. Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine dışarıdan siber saldırı düzenlendiğini aktardı.

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