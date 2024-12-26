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Rusya, Donetsk'te Gigant Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Gigant yerleşim biriminde kontrolü sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:09
Rusya, Donetsk'te Gigant Yerleşim Birimini Kontrol Altına Aldı

Donetsk'te Mücadele Devam Ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan Gigant yerleşim biriminde kontrol sağlandığını duyurdu. Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki operasyonlarına dair detayları paylaştı.

Güney Askeri Grubu İlerliyor

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki cephedeki ilerleyişinin sürdüğüne dikkat çekilerek, "Güney Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Gigant yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Hava Saldırıları ve Zararlar

Son 24 saat içerisinde 143 bölgede Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi. Bu saldırılar çerçevesinde, Ukrayna ordusuna ait çeşitli askeri unsurların imha edildiği bilgisi paylaşıldı. Savaşın başlangıcından bu yana toplamda 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 595'ten fazla İHA ve çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği belirtildi.

Yeni Kazanımlar

Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce de Donetsk bölgesindeki Novıy Trud yerleşim biriminin ele geçirildiğini açıkladı. Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaların ne denli şiddetli geçtiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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