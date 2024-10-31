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Rusya, Donetsk'te Yasnaya Polyana'yı Kontrol Altına Aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'teki Yasnaya Polyana yerleşimini ele geçirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:59
Rusya, Donetsk'te Yasnaya Polyana'yı Kontrol Altına Aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun Donetsk bölgesindeki Yasnaya Polyana yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu. Bu bilgi, Bakanlığın yaptığı açıklamada detaylandırıldı.

Askeri Operasyon Detayları

Açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait Doğu Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleriyle Yasnaya Polyana yerleşiminin kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca, son 24 saat içerisinde Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, yakıt ve mühimmat depolarına yönelik 135 farklı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Savaşın Başlangıcından Bu Yana Kayıplar

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait önemli askeri varlıkların imha edildiğini bildirdi. Bu bağlamda, 647 uçak, 283 helikopter, 34 bin 945 insansız hava aracı (İHA), 584 hava savunma füze sistemi, 18 bin 927 tank ve zırhlı araç gibi çeşitli askeri teçhizat kaybı olduğu kaydedildi.

Son Gelişmeler

29 Ekim'de Donetsk bölgesinde 4 yerleşim biriminin ele geçirildiği, bir gün sonra ise Harkiv bölgesinde Kruglyakovka yerleşim biriminin kontrol altına alındığı açıklanmıştı.

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