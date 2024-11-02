Rusya Savunma Bakanlığı Açıklama Yayımladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde bulunan Perşotravnevoye ve Donetsk bölgesindeki Kurahovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Silahlı Kuvvetler Faaliyetleri

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki operasyonlarına dair ayrıntılara yer verildi. Açıklamada, Rus uçakları, insansız hava araçları ve topçu birliklerinin, Ukrayna ordusuna ait enerji altyapı tesislerine, "Kraken" adlı nasyonalist grupların komuta noktalarına ve askeri havaalanlarına yönelik düzenlediği saldırılar belirtildi.

Hedef Alınan Noktalar

Rusya'nın 149 bölgedeki askeri birimleri, akaryakıt üssü, silahlı insansız hava aracı atölyesi ve diğer askeri hedefleri vurduğu ifade edildi. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin üzerinde durulan hedefleri arasında ABD üretimi 4 ATACMS füzesi, Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü bomba ve 50 insansız hava aracı yer aldı.

Yeni Kontroller

Donbas ve diğer bölgelerde stratejik öneme sahip bazı noktaları kontrol altına alan Rus ordusu, Harkiv bölgesindeki Perşotravnevoye yerleşim biriminin Batı askeri birlikleri tarafından kurtarıldığını; Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Kurahovka yerleşim biriminin ise merkez askeri birlikler tarafından alındığını belirtti.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, bir hafta içinde 1'i Harkiv ve 11'i Donetsk olmak üzere toplam 12 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.