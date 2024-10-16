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Rusya, Mıkolayiv'deki Zırhlı Araç Fabrikasına Füze Saldırısı Düzenledi

Mıkolayiv'deki zırhlı araç üretim tesisi hedef alındı, 6 tank ile toplam 10 zırhlı araç imha edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:51
Rusya, Mıkolayiv'deki Zırhlı Araç Fabrikasına Füze Saldırısı Düzenledi

Rusya'nın Mıkolayiv'e Yönelik Füze Saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki zırhlı araç üretim fabrikasına füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Fabrika Hedef Alındı

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, söz konusu fabrikaya toplamda 5 füze atıldığı ve bu füzelerin fabrikadaki 5 ayrı binaya isabet ettiği ifade edildi. Saldırı sonucunda 6 tank da dahil olmak üzere toplam 10 zırhlı aracın imha edildiği belirtiliyor.

Saldırının Etkileri

Yapılan açıklamada, Mıkolayiv'deki zırhlı araçların üretim ve onarım işlemlerinin artık durakladığı kaydedildi.

Ukrayna'dan Gelmiş Olan Bilgiler

Ukrayna, bir gün önce Rus ordusunun Mıkolayiv bölgesine yönelik füze saldırısında 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 16 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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