Rusya: Ukrayna'nın Gece Saldırılarında 86 İHA İmha Edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda 86 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırıların dün Moskova saatiyle 21.00'den bu sabah 07.00'ye kadar sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin İHA'ları çeşitli bölgelerde vurduğu belirtildi: Karadeniz üzerinde 30, Kırım üzerinde 15, Rostov bölgesinde 13, Krasnodar bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 5, Belgorod bölgesinde 4, Smolensk, Kaluga ve Tver bölgelerinde 2'şer, Tula ve Kursk bölgelerinde de 1'er İHA imha edildiği kaydedildi.

Havaalanlarında Geçici Uçuş Kısıtlamaları

Öte yandan, gece boyunca Rusya'nın farklı şehirlerindeki havaalanlarında uçuşlara geçici sınırlama getirildi. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) yaptığı açıklamalarda, Volgograd, Kaluga, Saratov, Samara, Soçi, Kazan ve Nijnekamsk havaalanlarının bir süreliğine uçuşlara kapatılıp yeniden açıldığını duyurdu.