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Rusya ve Afrika Ülkeleri Güvenlik İçin Yeni Diyalog Mekanizması Kuruyor

Rusya-Afrika Ortaklık Forumu sonrası, güvenlik alanında iş birliği için yeni bir diyalog mekanizması oluşturulacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:53
Rusya ve Afrika Ülkeleri Güvenlik İçin Yeni Diyalog Mekanizması Kuruyor

Güvenlik İş Birliği İçin Adım Atıldı

Rusya ve Afrika ülkeleri, Rusya-Afrika Ortaklık Forumu çerçevesinde önemli bir karara imza attı. 10 Kasım tarihinde Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen bakanlar konferansı sonrasında, Rusya-Afrika Diyalog Mekanizması kurulması üzerinde mutabakata varıldı. Bu mekanizma, terörizm, aşırıcılıkla mücadele, çevre koruma, gıda ve bilgi güvenliği gibi kritik konularda iş birliği sağlama amacı taşıyor.

Ortak Mücadele ve Koordinasyon Vurgusu

Yapılan ortak açıklamada, barış, istikrar ve güvenlik konularında çabaların daha etkin bir şekilde koordine edilmesinin önemine dikkat çekildi. Afrika'nın çeşitli bölgelerinde terörist grupların artan tehditlerine karşı “Afrika Sorunlarına Afrikalı Çözümler” ilkesi benimsenerek, uluslararası iş birliğinin gerekliliği vurgulandı.

Uluslararası Güvenlik İçin Kapsamlı Yaklaşımlar

Ortak açıklamada ayrıca, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşmasına olan bağlılık ve bu antlaşmanın uygulanmasının uluslararası güvenlik sisteminin sürdürülmesi açısından kritik bir konu olduğu ifade edildi. Bu kapsamda, tarafların Orta Doğu'daki çatışmalar ve özellikle Gazze ile Lübnan'daki gelişmeler konusunda duydukları endişeleri dile getirdikleri belirtildi.

Filistin'in BM Üyeliği İçin Destek

Son olarak, açıklamada Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin desteklenmesine yönelik karar alındığı duyuruldu. Bu destek, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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