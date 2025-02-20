Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, G20 Öncesi Güney Afrika'da Bir Araya Geldi

Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, Johannesburg'da G20 toplantısı öncesinde ikili ilişkiler ve uluslararası sorunları görüştü.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:30
Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, G20 Öncesi Güney Afrika'da Bir Araya Geldi

Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları, G20 Öncesi Görüşme Gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek olan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bir araya geldi. Görüşme, iki ülkenin üst düzey temsilcileri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İkili İlişkiler Üzerine Değerlendirmeler

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Vang arasındaki görüşmede, Avrasya kıtasındaki güvenlik, Orta Doğu'daki durum, Ukrayna krizi ve ABD ile ilişkiler gibi bölgesel ve uluslararası sorunlar masaya yatırıldı. Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin uluslararası durumu istikrara kavuşturma amacındaki önemine vurgu yaparak, "Hedeflerimiz örtüşüyor" dedi.

Lavrov, ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve G20 gibi platformlarda Çin ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çok Kutuplu Dünyaya Vurgu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin çok kutuplu dünya düzeninin gelişimindeki önemine dikkat çekti. Vang, Çin ve Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olarak uluslararası düzenin savunulması gereken temel unsurlar olduğunun altını çizdi.

Ukrayna Krizinde Yapıcı Çözümler

Görüşmede, Ukrayna krizinin mevcut durumu da ele alındı. Lavrov, Rusya'nın krizin kökeninde yatan sorunların çözümüne yönelik kararlılığını yinelerken, Vang Yi, barış görüşmelerini teşvik etme konusunda Çin'in yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

İki bakan, ayrıca Orta Doğu'daki güncel durumu da değerlendirdiler. Bu görüşme, Rusya ve Çin'in uluslararası arenada daha etkin bir rol oynamak üzere işbirliklerini pekiştirme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

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