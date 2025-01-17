Rusya ve İran'dan Güçlü İşbirliği: Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

Rusya ile İran arasında imzalanan yeni bir anlaşma, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirecek. Bugün Moskova’da düzenlenen bir törenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, güvenlik, enerji ve ticaret alanlarındaki işbirliğini amaçlıyor.

Güvenlik ve Askeri İşbirliği

Bu önemli anlaşmaya göre, iki ülke ortak askeri tehditlere karşı birlikte hareket edecek, ortak askeri tatbikatlar düzenleyecek ve askeri-teknik işbirliğini geliştirecekler. Ayrıca, taraflar, birine saldırı olduğunda diğerinin saldıran tarafa destek vermemesi yönünde taahhütte bulunmuşlardır.

Anlaşma, toprakların diğer ülkenin istikrarına zarar verecek ayrılıkçı hareketler için kullanılmasına izin vermeyeceğini de belirtmektedir. Aynı zamanda, iki ülke istihbarat ve güvenlik kurumlarının işbirliğini artırarak karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendireceği öngörülmektedir.

Enerji ve Ticaret Alanında İş Birliği

Enerji sektörüne yönelik istişarelerde bulunulan anlaşmada, Rusya ve İran enerji şirketlerinin doğal gaz ve petrol alanındaki işbirliği ve yatırımlarını artırması teşvik ediliyor. Ayrıca, nükleer enerji konusunda barışçıl projelerde de uzun vadeli ortak çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Son olarak, iki ülkenin bağımsız bir ödeme sistemi kurması ve bankalar arasındaki işbirliğini güçlendirmesi yönünde de adımlar atması bekleniyor.