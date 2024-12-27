Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan İçin Anma Programı Düzenlendi

Recai Kutan İçin Anma Programı

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Esenler'de düzenlenen "Vefa ve İstikametle Bir Ömür" başlıklı programla anıldı. Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe önemli isimler katıldı.

Önemli İsimler Çeşitli Konuşmalar Yaptı

Programa, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı İbrahim Ertan Yülek ve ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ gibi isimler katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılara Recai Kutan'ın hayatını anlatan bir video gösterildi.

Esenler Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu açılış konuşmasında, Recai Kutan ve Milli Görüş Hareketi'nin öncülerini "büyük adamlardı" sözleriyle nitelendirerek, "Bugün Türkiye'de meydana gelen büyük dönüşümlerde onların attığı imzanın çok önemli katkısı var." dedi. Göksu, Kutan'ın Refah Partisi'nin kapatıldığı dönemde söylediği, "Alnınızı hiç öne eğdirmedik" sözlerini hatırlatarak, kendilerinin örnek alınacak insanlar olduğunu vurguladı.

Mustafa Şentop'un Vefa Vurgusu

Panelde konuşan Mustafa Şentop, vefa kavramının önemine değinerek, "Bir siyasi hareketin öncülerine vefa göstermek, o harekete olan bağlılığın bir tezahürü anlamına gelir" dedi. Şentop, geçmişte Müslüman olmanın bir cesaret meselesi olduğunu ve Recai Kutan'ın bu süreçte güvenilir bir lider olduğunu dile getirdi.

Abdulhamit Gül'ün Anıları

Abdulhamit Gül, "Zor zamanda bu ülkenin temel yapı taşlarını kuranlardan biri Recai ağabeydir" diyerek, Kutan'ın geçmişteki önemli rolünü ve kendisinin ruhsal olarak bir güvenli liman olduğunu ifade etti. Kendisiyle sık sık görüşerek tecrübelerinden faydalandığını ürkerek anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Vefa ve İstikametle Bir Ömür" adıyla düzenlenen anma programına katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Vefa ve İstikametle Bir Ömür" adıyla düzenlenen anma programına katılarak konuşma yaptı.