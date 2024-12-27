DOLAR
35,26 -0,27%
EURO
36,72 0,15%
ALTIN
2.987,24 -0,32%
BITCOIN
3.404.613,09 -1%

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan İçin Anma Programı Düzenlendi

Recai Kutan, İstanbul'da düzenlenen anma programıyla yadedildi; katılımcılar onun siyasi mirasını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:52
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan İçin Anma Programı Düzenlendi

Recai Kutan İçin Anma Programı

Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Esenler'de düzenlenen "Vefa ve İstikametle Bir Ömür" başlıklı programla anıldı. Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe önemli isimler katıldı.

Önemli İsimler Çeşitli Konuşmalar Yaptı

Programa, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı İbrahim Ertan Yülek ve ESAM Genel Sekreteri Atik Ağdağ gibi isimler katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılara Recai Kutan'ın hayatını anlatan bir video gösterildi.

Esenler Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu açılış konuşmasında, Recai Kutan ve Milli Görüş Hareketi'nin öncülerini "büyük adamlardı" sözleriyle nitelendirerek, "Bugün Türkiye'de meydana gelen büyük dönüşümlerde onların attığı imzanın çok önemli katkısı var." dedi. Göksu, Kutan'ın Refah Partisi'nin kapatıldığı dönemde söylediği, "Alnınızı hiç öne eğdirmedik" sözlerini hatırlatarak, kendilerinin örnek alınacak insanlar olduğunu vurguladı.

Mustafa Şentop'un Vefa Vurgusu

Panelde konuşan Mustafa Şentop, vefa kavramının önemine değinerek, "Bir siyasi hareketin öncülerine vefa göstermek, o harekete olan bağlılığın bir tezahürü anlamına gelir" dedi. Şentop, geçmişte Müslüman olmanın bir cesaret meselesi olduğunu ve Recai Kutan'ın bu süreçte güvenilir bir lider olduğunu dile getirdi.

Abdulhamit Gül'ün Anıları

Abdulhamit Gül, "Zor zamanda bu ülkenin temel yapı taşlarını kuranlardan biri Recai ağabeydir" diyerek, Kutan'ın geçmişteki önemli rolünü ve kendisinin ruhsal olarak bir güvenli liman olduğunu ifade etti. Kendisiyle sık sık görüşerek tecrübelerinden faydalandığını ürkerek anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Vefa ve İstikametle Bir Ömür" adıyla düzenlenen anma programına katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan...

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Ankara'da 7 Ekim'de 94 yaşında hayatını kaybeden Kutan için, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Vefa ve İstikametle Bir Ömür" adıyla düzenlenen anma programına katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İkinci El Araçta 6 Ay - 6 Bin Km Kısıtlamasına Uymayanlara 52 Milyon Lira Ceza
2
Kastamonu'da Tır Devrildi; D-100 Kara Yolu Samsun İstikameti Kapandı
3
Hakkari'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli
4
Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu
5
Palandöken'de Kayak Merkezleri Arasında En Fazla Kar Kalınlığı: 108 Santimetre!
6
Edirne'de Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Yaralandı
7
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan İçin Anma Programı Düzenlendi

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor