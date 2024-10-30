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Saadet Partisi'nden Nevruz Bayramı İçin Öneri

Saadet Partisi'nden İsa Mesih Şahin, Nevruz'un milli bayram olarak kabul edilmesi için Meclis'te kanun teklifi verdi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 12:45
Saadet Partisi'nden Nevruz Bayramı İçin Öneri

Saadet Partisi'nden Nevruz Bayramı Çağrısı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Nevruz bayramının milli bayram olarak kabul edilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu.

Tarihsel Sınamalar ve İç Barış Vurgusu

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve tarihi sınamalarla karşı karşıya olduğunun altını çizdi. Şahin, "Dünyada büyük bir hesaplaşmanın gerçekleştiği bir süreçten geçiyoruz. Türkiye ve çevresindeki bölgeler krizlerle boğuşuyor. Bu çerçevede geçmişin tecrübeleriyle geleceği şekillendirmek mümkün değil," dedi.

Terörle Mücadele ve Yeni Bir Sayfa Açma Zamanı

İç barışı sağlamanın ve terörle mücadelede adımlar atmanın kritik olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu ülkenin evlatları terörün acılarını çok derin bir şekilde hissetti. Yanlış politikalar vatandaşlarımızı devlete küstürdü ve çok sayıda can kaybına yol açtı. Şimdi ise geçmişteki hatalardan ders alarak yeni bir sayfa açmalıyız," şeklinde konuştu.

Demokratik Siyaset ve Kucaklaşma Çağrısı

Şahin, Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorununun olmadığını belirtirken, çözüm adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve demokratik siyaset olduğunu söyledi. Ülkenin kucaklaşmaya ve ortak kardeşlik ikliminin oluşturulmasına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Şahin, "Nevruz’un milli bayram olarak ilan edilmesi açısından TBMM'ye bir kanun teklifi verdim. Tüm siyasi partilerden destek bekliyorum. Bu adım, kardeşliğimizi pekiştirecek ve muhabbetimizi arttıracaktır," ifadelerine yer verdi.

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