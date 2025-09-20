Şabanözü'ne Yer Altı Barajı: 300 Bin Metreküp Kapasiteli Çözüm

Çankırı'nın Şabanözü'nde Sanı Deresi altındaki suyu değerlendirecek yer altı barajıyla yaklaşık 300 bin metreküp su depolanması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:23
MUHAMMED KAYGIN / KADİR UĞUZ - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde oluşturulacak yer altı barajı ile ilçenin su sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Proje ve tespitler

Son yıllarda artan kuraklık nedeniyle ilçenin içme suyunun karşılandığı Güldürcek Barajı'nın su seviyesinin düşmesi, Şabanözü Belediyesini yeni su kaynakları bulmaya itti.

Şabanözü Belediyesi tarafından 4 yıl önce yapılan araştırmada, ilçenin ortasından geçen kurumuş Sanı Deresi yatağının 3 metre altından su aktığı tespit edildi. Bunun üzerine derenin altından akan suyun değerlendirilmesi ve ilçeye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Uygulama ve hedefler

Yürütülen çalışmaların ardından Karakaya mevkisinde yer altı barajı oluşturulması kararlaştırıldı. Yaklaşık 2 aydır devam eden çalışmada, 102 metre genişliğinde yer altına çakılacak fore kazıklarla göl oluşturulup suyun tutulması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 300 bin metreküp suyun depolanması hedefleniyor.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine, yer altındaki suyun analizlerini yaptıklarını ve içme suyu olarak kullanılabileceğini tespit ettiklerini söyledi: "Önce sondaj yaparak kayaç zemini bulmaya çalıştık. 102 metrelik aksın içinde belli noktalarda 7-8 metrede, en dip noktalarda 22-23 metrede kayaç noktayı tespit ettik. Yaklaşık 110 fore kazık ile yer altı barajı oluşturuyoruz."

Çalışmanın 20-25 gün içinde tamamlanacağını belirten Özcan, "Toplanacak su ile buradaki kuyularımızı aktif etmiş olacağız. Yer altı barajının üstünde kalan su ile de gölet oluşumu sağlanacak. Göletten artan suyu sulamada kullanacağız." diye konuştu.

Özcan, Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen küresel iklim sıkıntısına dikkati çekerek, "Bahçe sulamasını genelde barajlardan kullanıyoruz. Onlar da artık bitme noktasına geldi. İnşallah yer altında suyumuzu muhafaza ederek hem buharlaşmasının önüne geçmiş hem de Şabanözü'nün 100 yıllık içme suyu problemini ortadan kaldırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Projenin belediye tarafından yürütüldüğünü anlatan Özcan, şöyle devam etti: "Şabanözü ilçe merkezinde günlük 3 bin metreküp, mahallelerde de 2 bin metreküp su ihtiyacı var. Yapılan çalışma ile su ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'ndan bağımsız hale gelmeye çalışıyoruz. Çankırı ve diğer ilçelerde su sıkıntısı yaşanıyor. İnşallah vatandaşlarımıza bu sıkıntıyı hissettirmeden süreci tamamlayacağız. Sonra su sıkıntısı inşallah ilçemizde olmayacak."

Özcan, projenin tamamen belediye bütçesiyle yürütüldüğünün altını çizerek, maliyetinin yaklaşık 11 milyon lira olacağını kaydetti.

